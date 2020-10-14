▲ Gogoro 1、2、3 系列同步推出 GT edition 特仕車，補助後 55,980 元起

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全新 Gogoro GT edition

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Gogoro 1 系列第一台特仕車款



此次 Gogoro 1 GT 車頭搭配 GT edition 限定大漠黃顯示字幕的無邊界智慧儀錶板，為 Gogoro 1 系列第一台特仕車款。Gogoro 1 GT 搭載的 G1-S 馬達，動力效能可輸出 7.2 kW@ 5000 rpm 最大馬力及 202 Nm 最大輪上扭力；搭載阻尼可調整後避震和高性能輪胎。再加上 Gogoro 1 GT 配置 226mm 加大的煞車碟盤、對向四活塞卡鉗及全新金屬油管，更能精準傳達每分剎車力道，再配上 GT edition 識別高抓力坐墊。





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Gogoro 2 GT ABS、Gogoro 2 GT



Gogoro 2 GT ABS 在車頭搭載 Gogoro 品牌獨有的膠囊型 LED 頭燈，並搭配大漠黃前燈環；而龍頭則搭配 GT edition 限定大漠黃多彩智慧儀表板和USB 充電孔，並配上 Gogoro 車尾燻黑標誌和消光黑鋁合金鋁圈。配上 12 吋 MAXXIS 高抓地力雙能胎和重車等級的 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統。除了外觀造型更加動感外，Gogoro 2 GT ABS 採用 AIRFLOAT® 空氣座墊提供高彈性的支撐，有效緩衝並分散壓力，同時繡上 GT edition 電繡字樣和大漠黃縫線，與身車配色相呼應。





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Gororo 3 GT



Gogoro 3 GT 依舊採用耐刮材質 PP（Polypropylene）打造車身，水泥灰的配色在 PP 材質的呈現上呈現很好的運動感。此外，Gogoro 3 GT 配有倒車輔助系統，只要觸動倒車輔助鍵，即使在擁擠的車位中也能輕鬆自如移動。配備 12 吋消光黑鋁合金、MAXXIS 高抓地力雙能胎、前後輪標配雙碟煞，在超值性能配備中，即使在雨天溼滑路面，也能有效縮短煞停距離。





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全新 Gogoro GT edition 都會跑旅即日開賣



即刻入手 Gogoro GT 車款，淘汰並新購電動機車，還可享有政府汰購換新補助，最高可享 28,000 元（以基隆市電動機車汰舊換新補助為例，並含 ABS 補助 4,000 元），補助後購車 55,980 元起，詳細產品資訊請參考官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/gt-edition/。





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GT 都會跑旅主題門市 北中南 Gogoro 門市巡開跑



Gogoro 此次特別打造 GT 風格主題門市，首站將在 Gogoro 內湖 CityLink 門市為起點，還特別展示 Gogoro 旗下款全新 GT 車款，分別是 Gogoro 1 GT、Gogoro 2 GT ABS 和 Gogoro 3 GT，並將原本門市空間重新設計規劃，全台巡迴時間將從即日起至 2020/11/30，歡迎消費者至指定門市賞車。同時，凡至直營門市拍照打卡並 Hashtag #Gogoro #GogoroGT #GoBeyond 即可獲得「Gogoro GT edition 騎士領巾脖圍」，數量有限，送完為止。





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門市名稱



地址



展出時間



Gogoro 內湖 CityLink 門市



台北市內湖區成功路四段 188 號



10/14-10/25



Gogoro 桃園藝文門市



桃園市桃園區大興西路一段 163 號



10/26-11/1



Gogoro 鳳山青年門市



高雄市鳳山區青年路二段287號



11/2-11/8



Gogoro 台中三民門市



台中市北區三民路三段146號



11/9-11/15



Gogoro 鼓山青海門市



高雄市鼓山區青海路111號



10/14-11/30



Gogoro 台中公益門市



台中市西區公益路201號



11/5-11/30





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