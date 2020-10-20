新綱大考怎麼考？高中生一定要知道

108 新課綱上路邁向第二年，首當其衝的第一屆學生即將迎來 111 年新式學測；大學招生委員會聯合會已決議將111年學測數學考科分為數學A、數學B兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作，總共七科。分科測驗則考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。

▲108 新課綱上路邁向第二年，首當其衝的第一屆學生即將迎來。（圖／資料照片）

× ▲108 新課綱上路邁向第二年，首當其衝的第一屆學生即將迎來。（圖／資料照片）

高中教材開放編輯，各科均有多個版本，在「一綱多本」的情形下，各考科的命題將以課程綱要所列之主要概念為原則，並依據各考科測驗目標設計試題。未來大學入學制度主要有兩大管道，分別為「申請入學」及「分發入學」。申請入學看「學測成績+綜合學習表現」各佔50%，分發入學則採「學測＋分科測驗」至多 5 科成績。

面對家長與考生對新制的焦慮，承辦全國各縣市考試試務的翰林出版試務中心林佳樺經理表示，分析大考趨勢，分發入學採「學測＋分科測驗」至多 5 科成績，因此國文與英文將會是大學採計分數最重的科目，針對這兩門學科需加強日常文本實力的養成，可適時參考應對新式大考的參考書籍，就能有效減輕教師及學生的壓力。





目前國文考科新課綱會著重閱讀理解能力，白話比例雖提高，但若有效掌握文言文閱讀，在大考時能取得較佳成績。因此就有出版社發行了《大講堂--文言文 15 篇》，除協助學生複習部定文言文 15 篇外，還內含經典韻文及散文，量身設計「混合題型訓練」，可以協助學生攻克文言文閱讀的障礙。





至於英文科的變化，目前新式學測不僅加考篇章結構(舊綱是指考才考)，還有混合新題型，學生不但要能看懂文章，還要能看懂圖表，手寫能力更是重要。日常英文科應考準備，建議考生可以每天讀一篇英文文章，訓練英文語感並提升閱讀的速度，看到好的句型單字就寫下來，在大考時運用在作文裡可大大提升作文品質。推薦考生可以參考像《ACE Reading》、《Around The World in 80 Topics》這樣的補充教材，文章取材新穎且囊括全球時事議題，採用的單字詞彙由淺至深，學生們可以透過系統化的內容設計，厚植培養英語閱讀能力。





而數學考科是很需要練習的科目，鼓勵學生們可以多做歷屆考古題，以釐清數學概念與練習解題速度；基礎定義、了解題意，再用定義下手，往往就可以破題。如果能夠再補充類似《翰將數學 1-4 冊 A+B 複習講義》，學生不但可同時複習到數A 也能複習數 B，鼓勵選讀數 A 的學生可同步跨考數 B，提高「一試就上」的機率，爭取更多錄取機會。





掌握了「國、英、數Ｂ」三科之後，如選擇「申請入學」大考計分方式，其中「學測成績+綜合學習表現」各佔50%，考生另外尚需準備50%的綜合學習表現，面對新式學測制度，學生、家長一定要知道這些改變。

▲面對新式學測制度，學生、家長一定要知道這些改變。（圖／資料照片）