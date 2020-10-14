愛在桃園感恩回饋　新理想30公益園遊會

11日桃園市政府與新理想廣告共同舉辦的「愛在桃園感恩回饋公益園遊會」，活動現場除了邀請到「紙風車劇團」、「YOYO家族」等表演團體演出之外，並捐贈100萬元給桃園市政府社會局，還將公益園遊會所有活動所得，全數捐出做公益。
公益園遊會活動在青埔棒球場旁(機捷A19站)空地舉辦，請來藝人李千那、艾怡良現場演唱，並有桃猿樂天女孩和九天民俗技藝團、YOYO家族和紙風車劇團的演出。此外，新理想廣告為了回饋已購客，現場也大手筆的抽出了百萬購屋金！
市長鄭文燦表示，桃園現在是全台成長進步最快城市，推動年輕家庭計畫相當成功，生育率更是全國第一，很多年輕人選擇人生第一站落腳桃園，在這裡工作生活、追求人生夢想。目前桃園市針對新生兒提供每胎3萬元、雙胞胎7萬元的生育補助，另外三歲以下幼兒提供每月育兒津貼3千元；若要疫後拚經濟，最好的方法就是結婚、買房、生子、住桃園，「選擇桃園不會後悔，因為桃園是一個成長上升的城市。」
新理想團隊執行長黃正忠則表示，這次和市府共同舉辦公益園遊會，除了回饋客戶，更希望為社會盡一份責任與心力。第一次舉辦能如此成功，未來也可能成為常態性的活動。今天除了捐出100萬給桃園市社會局外，全天園遊會的收入也將全數捐出，希望能夠拋磚引玉，引發社會普遍的回響。
以永續傳承為企業理念的新理想廣告公司，深耕桃園並遍布北台灣各地，在受房地產市場關注的建案銷售，都可以看到新理想的身影，今年新理想公司跨進30年的新歷程，展望未來除了積極邁進之外，未來將持續投入公益服務並回饋社會。