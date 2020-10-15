中市首例　「大安濱海樂園」獲環境教育場所認證

大安濱海樂園通過行政院環境保護署環教場所認證，成為中市首例以「海線景點」申請通過環境教育設施場所，也是全國首次以「豪華露營區」取得環教場域。

台中市政府觀光旅遊局表示，市府發展兼具濱海生態人文及海洋環境教育的濱海環教園區，並精心設計5套環境教育課程，結合濱海生態探索、海洋保育、沙灘溼地生態、風力發電、環境永續發展等環境保護議題，讓小朋友在遊憩時還能玩轉思考，感受大安獨特的自然生態與在地生活樣貌，環境教育課程預計於明年4月正式開放預約申請。

觀旅局長林筱淇指出，大安風景區不僅擁有全台最優質的濱海沙灘，還有沙蟹、招潮蟹、白鷺鷥等豐富自然生態，每年舉辦大安沙雕音樂季及風箏衝浪等海洋特色觀光活動，加上全台首座的大安濱海豪華露營區，更讓大安風景區成為兼具「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的絕佳海洋觀光勝地。來大安濱海樂園遊玩的大朋友小朋友，不但能參與每周六免費提供的定時導覽解說服務，還能享受濱海露營樂趣、體驗精采的環境教育課程、深入了解大安當地人文，一趟旅程保證讓你滿載而歸。

林筱淇進一步表示，大安濱海樂園目前以「中台灣海洋環境教育中心」為發展願景，透過海洋環境教育、濱海生態、自然資源及人文歷史提供多元化的環境教育課程活動，為讓民眾有舒適的上課環境品質，大安濱海旅客服務中心將於今年11月進行室內整修工程之施作，完工後，參與民眾將可一邊享受豪華露營一邊取得環教時數。