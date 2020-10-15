投資台灣三大方案成果　行政院：吸引投資超過1.1兆元

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投資台灣三大方案成果　行政院：吸引投資超過1.1兆元

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-10-15 11:44:13

行政院院會記者會
▲行政院推動「投資台灣三大方案」，行政院發言人丁怡銘表示，審核通過的廠商成長將近700家，投資金額到現在已經突破1.1兆元。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.10.15）
行政院2019年起推動「投資台灣三大方案」，行政院發言人丁怡銘今（15）表示，審核通過的廠商成長將近700家，投資金額到現在已經突破1.1兆元，預估至今年底前可落實的金額超過6200多億元，可帶來的就業機會超過9萬4千多個。
經濟部也發出新聞稿進一步說明，從2019年1月1日實施，「投資台灣三大方案」已吸引682家企業投資，突破1兆1235億元，創造9萬4050個就業機會，目標達成率超過8成。
經濟部說，2019年已落實投資超過2500億元，預計今年將促成約3749億元投資到位，可為GDP貢獻1.7個百分點。

對於投資台灣三大方案，丁怡銘轉述閣揆蘇貞昌在行政院院會中的裁示指出，在六都中，桃園、台中、高雄的投資金額規模都在2千億元左右，創造的就業人數也都在1萬5千人以上；另外，光今年就2次加碼投資、擴大產能的廠商也有好幾家。中央好的政策，地方齊心參與推動，廠商也熱烈響應，廣大國人受惠。

蘇貞昌說，今年肺炎疫情重創世界經濟，台灣也受衝擊，要不是政府超前部署推動「投資台灣三大方案」及「境外資金匯回專案」，加上今年加大、加速、加碼公共投資建設，企業和國人也都很爭氣，台灣怎麼能成為全球極少數還能維持經濟正成長的國家。

蘇貞昌表示，上個月亞洲開發銀行（ADB），或是前幾天國際貨幣基金（IMF）所做的經濟預測，都指出台灣全年經濟成長率是亞洲四小龍唯一正成長；台灣不僅穩住經濟，還能在逆勢中突圍成長，實在很不容易，大家的努力被世界看見。

另外在延攬外國專業人才方面，蘇貞昌說，《外國專業人才延攬及僱用法》自2018年2月實施以來，在留才、攬才方面已展現初步成效。例如就業金卡制度，已成功吸引各關鍵領域高端人才來台，目前已核發突破1300張，光今年1到9月核發的數量826張，就是過去2年累計核發數541張的1.5倍。
蘇貞昌說，在外國專業人員聘僱方面，今年1到8月聘僱許可人次達3萬7千人，也比過去一整年人3萬3千人成長近10%；僑外畢業生核准留台人數也有46.6%，且多投入專業、科學及技術服務業與製造業，有助補充我國產業所需人力。
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