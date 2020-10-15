金融首家！中信銀閱讀全壘打獲磐石獎、全民愛閱讀三冠王

中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，書本是一輩子的好朋友，棒球傳達堅持到底的態度，「閱讀全壘打」透過棒球推廣閱讀，以創新模式豐富大家的知識存摺和健康存摺。
閱讀與棒球結合概念，源自於美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊與美國喬治亞公共圖書館（Georgia Public Library）推出的「全壘打讀者」（Home Run Readers）活動，以鼓勵閱讀換門票的方式，提高孩童讀書動力。中信銀行汲取「全壘打讀者」活動精華，2016年起攜手國立公共資訊圖書館及中信兄弟棒球隊舉辦「閱讀全壘打」活動，民眾借閱書籍、完成指定任務，可獲得中信兄弟主場賽事門票兌換券，並邀請中信兄弟球員擔任公益大使，分享閱讀經驗、為學童導讀繪本、號召親子共讀，藉由球星影響力，帶動喜愛閱讀和棒球風氣。
而中信銀行「閱讀全壘打」鼓勵閱讀換門票，至今已送出4萬張中信兄弟棒球隊主場賽事門票、總價值逾新台幣1200萬元，有民眾更在第一時間「手刀」衝進圖書館借書、寫心得，就是怕換不到球賽門票，還有粉絲表示，「借書又能看棒球，四肢和大腦一起發光發熱」，希望主辦單位每年舉辦活動，一定會走進球場支持棒球、支持中國信託。
連續3年參加活動的「超級鐵粉」周倩如是20多年資深球迷，今年活動開跑第1天就帶著3個小孩搶進圖書館，不到1小時便讀完3本繪本、寫下讀書心得，一家老小的球賽門票瞬間入手。她認為這活動能動能靜，閱讀加上棒球，等於絕佳的生活，她也「推」了超多爸爸媽媽「入坑」，邀大家一起帶著孩子借書看球賽，培養閱讀、看球的習慣和興趣。
民眾吳耀婷也指出，看書之後看球，對愛棒球的孩子而言很有動力，去年帶著2個兒子參加「閱讀全壘打」活動，今年也利用免費球票帶著愛跳舞的小姪女一起加入，姪女第一次進場就愛上棒球，喜歡帥氣的王威晨，對詹子賢的應援曲特別有印象，還跑到台上跳應援。
林口的廖小妹妹更在襁褓中就跟著父母到球場，啦啦隊應援曲成了搖籃曲，2歲開始模仿啦啦隊跳舞加油，3歲已會大喊：「全壘打啊全壘打、三振他啊三振他！」另一位吳姓民眾也分享「閱讀全壘打」改變了一家人，「觀看球賽動如脫兔、閱讀書籍靜如處子」，不僅透過閱讀增加知識，全家也因為一起進場而凝聚向心力。
國家圖書館也盛讚「閱讀全壘打」透過閱讀換球票方式，掀起運動結合閱讀新風潮，吸引各族群、各年齡層讀者參與圖書館閱讀活動，成功發揮同業及異業結盟效益。
為讓偏遠地區的孩童與民眾親近書香，中信銀行「閱讀全壘打」活動的行動故事車過去也巡迴北、中、東部30個據點，連結中部63所國小及22個市區據點推廣活動。「閱讀全壘打」5年來已串連全台17縣市、114所圖書館及行動故事車，超過70萬人次參與，借閱書籍總數量突破11萬本。