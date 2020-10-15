金融首家！中信銀閱讀全壘打獲磐石獎、全民愛閱讀三冠王

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

金融首家！中信銀閱讀全壘打獲磐石獎、全民愛閱讀三冠王

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-15 14:23:57

▲中信銀行「閱讀全壘打 夢想象前行」專案榮獲教育部「閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」肯定，由教育部次長劉孟奇（左）頒發獎狀予中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝。（圖／中信銀行提供）
▲中信銀行「閱讀全壘打 夢想象前行」專案榮獲教育部「閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」肯定，由教育部次長劉孟奇（左）頒發獎狀予中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝。（圖／中信銀行提供）
被視為閱讀界金馬獎的教育部「閱讀磐石獎」14日舉辦頒獎典禮，連續5年推動的「閱讀全壘打　夢想象前行」專案的中國信託商業銀行，獲「閱讀推手團體組」肯定，不僅是今年唯一獲獎的民間企業，更是「閱讀磐石獎」開辦12年來第一家獲獎的金融業，而且在國家圖書館主辦的「全民最愛閱讀活動票選Top5」中，也榮登「最喜愛」、「最有創意」、「最常參加」的閱讀活動三冠王。
今年「閱讀磐石獎」頒獎典禮由教育部次長劉孟奇頒發獎狀予中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝，獎項評審肯定中國信託扮演全民閱讀推手，「閱讀全壘打」將閱讀和各項主題活動結合，具有創意，能有效提升閱讀興趣，民間企業致力投入校園閱讀活動的推廣，實屬難得。
中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，書本是一輩子的好朋友，棒球傳達堅持到底的態度，「閱讀全壘打」透過棒球推廣閱讀，以創新模式豐富大家的知識存摺和健康存摺。

閱讀與棒球結合概念，源自於美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊與美國喬治亞公共圖書館（Georgia Public Library）推出的「全壘打讀者」（Home Run Readers）活動，以鼓勵閱讀換門票的方式，提高孩童讀書動力。中信銀行汲取「全壘打讀者」活動精華，2016年起攜手國立公共資訊圖書館及中信兄弟棒球隊舉辦「閱讀全壘打」活動，民眾借閱書籍、完成指定任務，可獲得中信兄弟主場賽事門票兌換券，並邀請中信兄弟球員擔任公益大使，分享閱讀經驗、為學童導讀繪本、號召親子共讀，藉由球星影響力，帶動喜愛閱讀和棒球風氣。

而中信銀行「閱讀全壘打」鼓勵閱讀換門票，至今已送出4萬張中信兄弟棒球隊主場賽事門票、總價值逾新台幣1200萬元，有民眾更在第一時間「手刀」衝進圖書館借書、寫心得，就是怕換不到球賽門票，還有粉絲表示，「借書又能看棒球，四肢和大腦一起發光發熱」，希望主辦單位每年舉辦活動，一定會走進球場支持棒球、支持中國信託。

▲中信銀行「閱讀全壘打
▲中信銀行「閱讀全壘打　夢想象前行」專案榮獲教育部「閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」肯定，並囊括國圖全民最愛閱讀活動三冠王，5年來已串連全台17縣市、114所圖書館及行動故事車。（圖／中信銀行提供）
連續3年參加活動的「超級鐵粉」周倩如是20多年資深球迷，今年活動開跑第1天就帶著3個小孩搶進圖書館，不到1小時便讀完3本繪本、寫下讀書心得，一家老小的球賽門票瞬間入手。她認為這活動能動能靜，閱讀加上棒球，等於絕佳的生活，她也「推」了超多爸爸媽媽「入坑」，邀大家一起帶著孩子借書看球賽，培養閱讀、看球的習慣和興趣。

民眾吳耀婷也指出，看書之後看球，對愛棒球的孩子而言很有動力，去年帶著2個兒子參加「閱讀全壘打」活動，今年也利用免費球票帶著愛跳舞的小姪女一起加入，姪女第一次進場就愛上棒球，喜歡帥氣的王威晨，對詹子賢的應援曲特別有印象，還跑到台上跳應援。

林口的廖小妹妹更在襁褓中就跟著父母到球場，啦啦隊應援曲成了搖籃曲，2歲開始模仿啦啦隊跳舞加油，3歲已會大喊：「全壘打啊全壘打、三振他啊三振他！」另一位吳姓民眾也分享「閱讀全壘打」改變了一家人，「觀看球賽動如脫兔、閱讀書籍靜如處子」，不僅透過閱讀增加知識，全家也因為一起進場而凝聚向心力。

國家圖書館也盛讚「閱讀全壘打」透過閱讀換球票方式，掀起運動結合閱讀新風潮，吸引各族群、各年齡層讀者參與圖書館閱讀活動，成功發揮同業及異業結盟效益。
為讓偏遠地區的孩童與民眾親近書香，中信銀行「閱讀全壘打」活動的行動故事車過去也巡迴北、中、東部30個據點，連結中部63所國小及22個市區據點推廣活動。「閱讀全壘打」5年來已串連全台17縣市、114所圖書館及行動故事車，超過70萬人次參與，借閱書籍總數量突破11萬本。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀