快訊／零確診破功！再增1境外移入　菲籍移工無症狀確診

例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為菲律賓籍30多歲男性移工(案531)，於今(2020)年9月17日入境台灣，入境至今都沒症狀。

指揮中心表示，個案自菲律賓搭機前3日內之檢驗、9月17日入境機場採檢以及10月1日集中檢疫期滿前採檢之結果皆為陰性，10月2日檢疫期滿後搭乘專車至旅館自主健康管理，10月12日由仲介安排專車至醫院自費採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，個案同日收治住院隔離，為求慎重，10月13日再次採驗，並於今日確診(Ct值31，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。

指揮中心指出，個案於旅館自主健康管理期間，除前往醫院採檢外均無外出，衛生單位已掌握個案接觸者共10人，其中9人為專車乘客，列為居家隔離對象，1人為專車司機，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計97,766例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,604例排除)，其中531例確診，分別為439例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、33人住院隔離中。