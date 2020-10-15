快訊／零確診破功！再增1境外移入　菲籍移工無症狀確診

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快訊／零確診破功！再增1境外移入　菲籍移工無症狀確診

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-15 14:02:15｜update2020-10-15 14:02:21

抗體檢驗標準難認定　莊人祥：確診、出院標準不同
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（14）日召開臨時記者會，說明新增1名境外移入確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心，今（15）天再度傳來壞消息，國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為菲律賓籍30多歲男性移工(案531)，於今(2020)年9月17日入境台灣，入境至今都沒症狀。
指揮中心表示，個案自菲律賓搭機前3日內之檢驗、9月17日入境機場採檢以及10月1日集中檢疫期滿前採檢之結果皆為陰性，10月2日檢疫期滿後搭乘專車至旅館自主健康管理，10月12日由仲介安排專車至醫院自費採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，個案同日收治住院隔離，為求慎重，10月13日再次採驗，並於今日確診(Ct值31，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。
指揮中心指出，個案於旅館自主健康管理期間，除前往醫院採檢外均無外出，衛生單位已掌握個案接觸者共10人，其中9人為專車乘客，列為居家隔離對象，1人為專車司機，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計97,766例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,604例排除)，其中531例確診，分別為439例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、33人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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