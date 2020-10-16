買房到底要買在哪？「神級區域」曝光：還以為住巴黎

無論單身還是有伴，只要提到浪漫城市，必定第一個想到在巴黎塞納河左岸漫步的畫面。但如果不必出國，每天睜開雙眼，窗外就是河岸美景，下樓就能在河畔散步，是不是覺得超幸福？

其實只要住在高雄，就能每天享受這樣的幸福感。高雄最具代表性的地標，非愛河莫屬。這條以愛為名的河流，不僅是許多人散步休閒活動的熱點，入夜後當華燈初上，加上橋墩與兩旁的點點燈光，映入眼簾的美景，更是浪漫不已。正如同塞納河或泰晤士河對巴黎與倫敦的重要性，愛河河畔亦成為許多人在高雄購屋置產時的第一考量。

集各種浪漫元素於一身的愛河，又以國賓飯店周圍的前金區愛河生活圈最為搶手。前金區如同台北市的大安區，早期發展即為政府機構、官邸及公教人員聚集的重點生活圈，鄰近漢神百貨、大立精品等商圈，前有愛河，後有中央公園，生活機能完善便利，更有駁二特區、高雄流行音樂中心等知名景點，文藝氣息濃厚，是享受質感生活最佳地點。





不過該地區的建地稀有，新屋供給量一直都不敷需求，因此只要一有新建案推出，立刻吸引買家注意，其中又以興富發所推出的《愛情河左岸》，位於河東路上河岸第一排，下樓走出大門，就能擁抱愛河浪漫美景，而且又是該地區唯一總價千萬以內的小坪數建案，無論地段及價格都非常誘人，許多人都大讚「好像住在巴黎左岸」。



▲興富發所推出的《愛情河左岸》，位於河東路上河岸第一排（圖／資料照片）

作為興富發今年在高雄的代表作，《愛情河左岸》定位為高質感輕豪宅大樓，採地上32樓、地下6層設計，每戶規劃為2至3房，高樓層視野更能一望廣闊海景，並延請知名建築大師李天鐸建築師事務所，與全球五星奢華飯店推手GA設計團隊，共同規劃豐富頂級全齡化休閒公設，包括室內游泳池、SPA、健身房、圖書室、KTV、室內遊樂區、Lounge Bar、廚藝教室等，同時引進專業物業管家，全天候待命服務。





由於訂金到交屋，只要39萬元起，總價僅658萬起，就能入住愛河河岸第一排，因此吸引不少台商、多金置產客與高素質買家持續進駐，就有置產客表示，「用俱樂部年費的價格，就能買一間房，住進愛河旁的管家飯店宅，怎麼想都划算！」而這個地段的獨特性、稀有性及無可取代性，更是房價抗跌甚至極具發展空間的最大利器。正如同代言人楊謹華充滿知性與浪漫的氣質，住進愛河畔全新天際線的指標精品飯店宅，享受法式優雅生活，一點也不難！





