伊林璀璨之星改線上海選　溫昇豪：新人低調比較討喜

溫昇豪目前正在彰化鹿港拍戲，但為了璀璨之星仍抽出時間回台北幫忙宣傳。名模王麗雅提醒，今年改成線上海選，「考驗大家在鏡頭前的表現方式，也不要過度依賴美圖軟體，要拿捏恰到好處。」李懿則說：「我覺得跳錯、出錯都沒關係，你要想怎麼挽回，隨機應變的臨場反應，很自然的挽回，會讓評審眼睛一亮。」
24歲的李制益是台灣、巴拉圭混血兒，會說中文、台語和西班牙文，去年拿下冠軍後，就去參加陸綜《青春有你》選秀節目，他表示節目控管嚴格，不但手機被沒收，連三餐吃什麼都是製作單位安排，但他不後悔當初選擇參賽。李制益透露家人對於他踏入演藝圈，一半贊成一半反對，目前正在努力證明自己中，也鼓勵大家踴躍報名璀璨之星，「有些事情，不嘗試去做，不知道自己做不做得到。加油！」網路報名自11月18日截止，複賽入圍名單11月27日網路公布，定12月5日、6日兩天舉行複賽，並公布入圍總決賽名單，總決賽將於2021年1月29日台北101獨一文創舉行。
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