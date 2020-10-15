伊林璀璨之星改線上海選　溫昇豪：新人低調比較討喜

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伊林璀璨之星改線上海選　溫昇豪：新人低調比較討喜

記者臺孝婷/台北報導

calendar_today2020-10-15 14:52:40

▲溫昇豪是今年璀璨之星形象大使。（圖／伊林娛樂提供）
▲溫昇豪是今年璀璨之星形象大使。（圖／伊林娛樂提供）
新冠肺炎全球肆虐，但在台灣全民努力下，國內進入防疫新生活，為了響應政策，今年伊林璀璨之星改為線上海選。多次擔任總評審的溫昇豪表示，年輕人多多嘗試新東西是好事，自信、儀態是關鍵，「態度也很重要，不能油條、不要過度展現，新人還是要有新人姿態，初入這個行業，稍微低調一點會比較討喜。」
▲王麗雅鼓勵有星夢的年輕人踏出第一步。（圖／伊林娛樂提供）
▲王麗雅鼓勵有星夢的年輕人踏出第一步。（圖／伊林娛樂提供）
溫昇豪目前正在彰化鹿港拍戲，但為了璀璨之星仍抽出時間回台北幫忙宣傳。名模王麗雅提醒，今年改成線上海選，「考驗大家在鏡頭前的表現方式，也不要過度依賴美圖軟體，要拿捏恰到好處。」李懿則說：「我覺得跳錯、出錯都沒關係，你要想怎麼挽回，隨機應變的臨場反應，很自然的挽回，會讓評審眼睛一亮。」
▲李懿近年轉戰全方位藝人，笑說擔心大家忘記她曾是模特兒。（圖／伊林娛樂提供）
▲李懿近年轉戰全方位藝人，笑說擔心大家忘記她曾是模特兒。（圖／伊林娛樂提供）
24歲的李制益是台灣、巴拉圭混血兒，會說中文、台語和西班牙文，去年拿下冠軍後，就去參加陸綜《青春有你》選秀節目，他表示節目控管嚴格，不但手機被沒收，連三餐吃什麼都是製作單位安排，但他不後悔當初選擇參賽。李制益透露家人對於他踏入演藝圈，一半贊成一半反對，目前正在努力證明自己中，也鼓勵大家踴躍報名璀璨之星，「有些事情，不嘗試去做，不知道自己做不做得到。加油！」網路報名自11月18日截止，複賽入圍名單11月27日網路公布，定12月5日、6日兩天舉行複賽，並公布入圍總決賽名單，總決賽將於2021年1月29日台北101獨一文創舉行。
▲李制益個性活潑外向。（圖／伊林娛樂提供）
▲李制益個性活潑外向。（圖／伊林娛樂提供）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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