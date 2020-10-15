運動中心都設給年輕人用　柯文哲：思考普設老人運動中心

柯文哲指出，因為戰後，台灣醫療衛生進步很多，平均壽命已達84歲，如果把那些出生就夭折的扣掉，等於大部分人都活超過84歲以上，如果一般正常可以活到85歲的時候，那很多過去概念要改變，比如說65歲退休這件事，最近聽台大社會學教授演講，整個老年人口佔比高，社會一定要做調整，不然沒有辦法反應。
柯文哲提到，65歲以上人口當中，目前還在台灣只有6%有在就業市場，但日本、南韓大概是30%，代表台灣因為快速老化，整個社會文化快速轉變，所以今天要做什麼轉變，就是不能再把老人當作老人，若65歲退休不行喔，不然整個國家勞動力不夠，這很多觀念要改變。
柯文哲表示，長者每月有480元點數可刷悠遊卡，其實會做這個是有原因，因為科學上的研究發現，65歲時要預測活多久，最簡單的方法是「看6分鐘可以走多遠」，走得愈久大概以後活愈久，因為走得愈久，代表身體狀況好，開始強迫老人走出去，給480點坐公車、捷運，很多議員說這個月用不完，能不能延到下個月，他說，那乾脆前面11個月都不要用，最後一個月再來用好了，當時為何要讓長者每一個月把點數用完，希望長者每天要去運動、走路，要活就要動。
柯文哲強調，後來為了處理這個問題，花了6億3000萬把捷運站做到兩邊都有電扶梯，以前設計是有電扶梯就可以，常常只有一邊有，現在設計要兩邊都有，所以捷運環狀線以後新設的站，修改設計規則，至少每邊都要有電扶梯，因為年輕人走都沒有問題，「但等你有一天80歲，拿拐杖去下樓梯下看看」。所以為什麼台北市老人喜歡坐公車，不喜歡坐捷運，才發現捷運很難下，還要爬上來，所以大概未來兩年內，會把現有車站再重新修一遍，以後新蓋車站就沒問題了。
柯文哲說，現在台北市公車86%都是低地板公車，方便長者上下車，所以第一步要讓全台北市老人都可以去活動，另外今年65歲開始長者都有健保給付，估計半年內健保就會漲價，還在準備一些錢，當健保要漲價時，要怎麼cover。
柯文哲表示，最重要的還是長者要走出來，不走出來沒有用，所以北市府要辦更多活動，包括樂齡學習中心、老人活動中心，他最近在做體能訓練，發現這還不錯，現在北市12個行政區都有運動中心，但當初是設計是給年輕人使用，沒有設計給長者專用的運動中心，他現在思考如何來設小型給長者使用的運動中心，每週運動3次，都做到流汗程度，這很重要，怎麼做到，現在正在想，如何普設老人運動中心，是下個努力的目標。
新聞來源為Newtalk 新頭殼