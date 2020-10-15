美總統大選最新全國民調　拜登仍維持2位數領先

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美總統大選最新全國民調　拜登仍維持2位數領先

中央社

calendar_today2020-10-15 17:39:25

▲美國總統大選進入倒數階段。川普與拜登誰將勝出，全球高度關注。（圖／翻攝自 ABC News ）
▲美國大選辯論風格優於台灣？觀眾揭1差異。（圖／翻攝自 ABC News ）
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）距離美國總統選舉投票日剩下不到3週的時間，據美國「國家廣播公司新聞網」與「華爾街日報」所做的最新全美民調，民主黨總統候選人拜登仍以兩位數的幅度領先現任總統川普。
國家廣播公司新聞網（NBC News）與華爾街日報（WSJ）所做的民調指出，每10個選民中就有6人認為美國走在錯誤的道路上，美國當前的情況比4年前更糟。
這兩家媒體在川普（Donald Trump）染疫出院返回白宮後所做最新全國民調顯示，在登記選民中，拜登（Joe Biden）的支持度是53%，川普42%，拜登領先11個百分點。

上月29日兩人首度辯論後這兩家媒體隨即所做的民調顯示，當時拜登領先14個百分點，如今拜登的領先幅度略減，但減幅仍在民調誤差範圍之內。

不過民調也顯示最後關頭競爭將更白熱化，尤其當川普恢復了造勢活動。

經濟仍是選民最關注的議題，而共和黨在這方面獲得兩位數領先的優勢。

雖然更多選民認為國家當前情勢比4年前更糟，不過50%也就是半數的選民表示，他們的經濟情況優於川普就任前。

並有44%受訪者滿意川普擔任總統的表現，仍略高於他在這份民調中所獲得的支持度（42%），顯示川普的支持度仍有成長的空間。

這份最新民調顯示，拜登最大優勢來自：非洲裔選民（91%支持拜登，只有4%支持川普）、拉丁裔（62%比26%）、婦女（60%比34%）、18至34歲的年輕選民（57%比34%）、大專學歷的白人（57%比38%）、高齡選民（54%比44%）與中間選民（46%比39%）。

至於川普則是在男性（50%比45%）、白人（50%比46%）及無大專學歷的白人（59%比38%）享有優勢。
華爾街日報與國家廣播公司新聞網所做的民調，是在10月9日至12日訪問1000名登記選民，抽樣誤差在正負3.1個百分點之間。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1091015
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