美總統大選最新全國民調　拜登仍維持2位數領先

這兩家媒體在川普（Donald Trump）染疫出院返回白宮後所做最新全國民調顯示，在登記選民中，拜登（Joe Biden）的支持度是53%，川普42%，拜登領先11個百分點。
上月29日兩人首度辯論後這兩家媒體隨即所做的民調顯示，當時拜登領先14個百分點，如今拜登的領先幅度略減，但減幅仍在民調誤差範圍之內。
不過民調也顯示最後關頭競爭將更白熱化，尤其當川普恢復了造勢活動。
經濟仍是選民最關注的議題，而共和黨在這方面獲得兩位數領先的優勢。
雖然更多選民認為國家當前情勢比4年前更糟，不過50%也就是半數的選民表示，他們的經濟情況優於川普就任前。
並有44%受訪者滿意川普擔任總統的表現，仍略高於他在這份民調中所獲得的支持度（42%），顯示川普的支持度仍有成長的空間。
這份最新民調顯示，拜登最大優勢來自：非洲裔選民（91%支持拜登，只有4%支持川普）、拉丁裔（62%比26%）、婦女（60%比34%）、18至34歲的年輕選民（57%比34%）、大專學歷的白人（57%比38%）、高齡選民（54%比44%）與中間選民（46%比39%）。
至於川普則是在男性（50%比45%）、白人（50%比46%）及無大專學歷的白人（59%比38%）享有優勢。
華爾街日報與國家廣播公司新聞網所做的民調，是在10月9日至12日訪問1000名登記選民，抽樣誤差在正負3.1個百分點之間。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1091015