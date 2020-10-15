拖板車擦撞護欄減速　駕駛死撐撞護欄避免重大事故

台76線彰化埔鹽路段西向16.3公里處，前（13）日中午發生一起離奇的死亡車禍，1名陳姓拖板車駕駛，疑身體不適減速向路肩停靠，警消獲報抵達現場時，車上陳姓駕駛已無呼吸心跳，檢警完成相驗，仍須深入檢驗死因，家屬無異議，已將遺體領回。

▲一輛拖板車行駛到台76線西向16.3k處時，駕駛陳姓男子突然身體不適，但他仍努力減速擦撞護欄後，打空檔停下，避免造成事故。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.15）

× ▲一輛拖板車行駛到台76線西向16.3k處時，駕駛陳姓男子突然身體不適，但他仍努力減速擦撞護欄後，打空檔停下，避免造成事故。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.15）

13日中午11時55分許，一輛拖板車行駛到台76線西向16.3k處時，駕駛陳姓男子突然身體不適，但他仍努力減速擦撞護欄後，打空檔停下，避免造成事故，警消據報趕到時，陳男已經癱軟無生命跡象，送醫不治。

國道公路第三警察隊交通組長張弘杰指出，當天有2位民眾報案，指台76線西向16.3公里處有一輛營業半聯結車擦撞內側護欄，並停在內側車道，警方到場指發現只有該輛車，駕駛陳男（53歲）癱坐在駕駛座上、有繫安全帶，全身無明顯外傷，經送醫急救，下午1時許急救無效，宣告死亡。

▲警消獲報抵達現場時，車上陳姓駕駛已無呼吸心跳，將駕駛拉出車外後，隨即進行CPR及AED的急救，並送往彰化醫院搶救。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.15）

× ▲警消獲報抵達現場時，車上陳姓駕駛已無呼吸心跳，將駕駛拉出車外後，隨即進行CPR及AED的急救，並送往彰化醫院搶救。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.15）

彰化縣消防局第三大隊埔心分隊分隊長陳偉智表示，上車搶救時，陳姓駕駛全身癱軟，頭部身體往右邊靠，呈現昏迷狀態，車輛並未熄火，將駕駛拉出車外後，隨即進行CPR及AED的急救，並送往彰化醫院搶救。

張弘杰指出，事發當下車輛打空檔，並有按下液壓系統，顯示陳男生前就感到身體不適，而進行減速，甚至擔心與其他車輛發生事故，而利用擦撞護欄減速，只有左側車頭毀損，未釀成其他意外。

▲國道公路第三警察隊獲報到場發現駕駛陳癱坐在駕駛座上、有繫安全帶，全身無明顯外傷。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.15）

× ▲國道公路第三警察隊獲報到場發現駕駛陳癱坐在駕駛座上、有繫安全帶，全身無明顯外傷。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.15）

警方調查，陳男為屏東人，當天早上開著拖板車從高雄載貨發車送到彰化，中午空車要回高雄，家屬表示，陳男並無相關心血管病史，因死者無明顯外傷、車損輕微，張弘杰說，檢警完成相驗後，仍須深入檢驗死因，家屬對死因無異議，已將遺體領回；陳男家屬表示，陳男並無相關心血管病史，加上死者無明顯外傷，交由檢方由醫院抽血檢驗釐清死因。