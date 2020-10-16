巴西不打算買中國疫苗　引發政治汙染爭議

巴西衛生部14日提出，僅考慮牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發對抗新型冠狀病毒的實驗疫苗ChAdOx1 nCoV-19接種計畫。
聖保羅州政府衛生廳長葛林斯坦（JeanGorinchteyn）指出，聯邦政府沒有釋出資金用於購買中國北京科興生物公司（Sinovac）的疫苗CoronaVac。
聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，中國疫苗CoronaVac仍在巴西衛生專業人員中進行第3階段人體試驗，目標是讓1.3萬人參與研究。到目前為止已有7000名志願者受試，沒有出現影響受試者健康的嚴重不良反應。
如果第3階段試驗完成，證實疫苗的免疫成效，聖保羅州政府將試圖通過協商，讓中國疫苗獲得聯邦政府的資金，由公保唯一健康制（SUS）分配疫苗。
考夫瑞捍衛以科學為基礎，三級政府協調一致推動全國疫苗接種活動，以確保人民的安全；一旦有政治介入，就很難實現衛生醫療公平。
他說，如果執政黨因為仇外，對這支或那支疫苗抱有偏見，人民也會因心存懷疑而對疫苗產生猶豫，影響全國疫苗接種活動。
考夫瑞認為，如果巴西有機會與生產商達成雙邊或多邊協定，只會幫助巴西擁有更廣泛、不同數量、安全性和成效的疫苗；現在不是淘汰或鄙視某支疫苗的時候，必須確保更多供應商，增加獲取疫苗的機會。
聖保羅政府已與中方簽訂合同，在今年12月底前接收4600萬劑CoronaVac，2021年2月總數可達6000萬劑；且之前預計有了聯邦政府的資金後，總數可達1億劑。
葛林斯坦表示，聖保羅州政府將繼續與聯邦政府協商，釋出資金購買更多CoronaVac，以便為其他州的巴西人接種疫苗。如果聯邦政府還是堅持不購買CoronaVac的立場，與北京科興的協定劑量，至少足以為聖保羅州4400萬民眾接種疫苗。（編輯：馮昭）1091016