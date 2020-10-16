廣編／桃園站前正核心　唯一飯店精品宅

千億站前計畫，三鐵共構16-38坪，公開熱銷。

桃園站前特區利多不斷，桃園鐵路地下化、三鐵共構、捷運三心六線，打造北北桃一日生活圈， 桃園車站為全國第二車站，每日進出站人數超過5萬人，看好站前特區以現代化、未來強勢升溫，加上桃園房價基期較雙北低，近年雙北客移居人數攀升，尤其站前特區的小宅產品因有交通、生活機能成熟的優勢，吸引北客和首購族搶進，促使桃園人口成長率居全台之冠。

深耕桃園多年，擁有專業營造經驗的逸偉建設，取得桃園站前特區稀缺土地，推出該區唯一以16-38坪精品飯店宅為定位的美學地標，「逸偉站前ONE」位居捷運G07、G08雙站最核心，車站、捷運、百貨、公園、校園3分鐘生活圈，緊鄰市立圖書館、桃園國小、附幼、Ubike、4600坪文昌公園，購物、精品、娛樂、美食、人文、綠意一次到位，徒步就能享受桃園繁華中心，是站前最具領漲地位的強勢地標，交通與雙北零時差接軌，首都重量級環圈生活，吸引雙北置產、桃園投資客紛紛搶進，公開一個月即熱銷5成，10/15舉行開工動土典禮，創桃園站前商圈置產投資熱潮。

「逸偉站前ONE」外觀以精品飯店為概念，打造市心精品美學地標，規劃16-38坪精緻坪數，飯店式大廳、交誼廳、健身房…等公設，展現獨一無二的品味生活。講究高坪效運用的精品宅大空間哲學，格局規劃方正、零走道設計以增加更多生活空間，提供智慧型馬桶、5合1暖風機、瓦斯雙口爐、廚下型淨水器…等國際現代工藝建材，總價538萬起，就能進駐站前難得限量精奢寓邸，並擁有12%高投報，強勢置產站前時尚門牌，彈性付款配套搶進桃園站前租金最熱區，明日桃園，豈止新北！現在正是富過三代的重要時刻，智搶站前黃金起漲點！