佯裝工人持砂輪機 連偷逢甲5家夾娃娃店
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-16 17:04:51
台中市逢甲商圈連續發生5件夾娃娃店遭竊案，歹徒頭戴工程帽偽裝施工，使用砂輪機破壞娃娃機、兌幣機鎖頭，竊取現金、絨毛娃娃、手鐲等物品，台中市警六分局循線到雲林逮捕陳姓姪主嫌等4男2女，並搜出海洛因毒品，警方查出該夥嫌犯另涉中南部多起竊案，警方繼續擴大追查中。
第六方局警方調閱竊盜現場監視器，發現竊賊進入店裡時頭戴藍色或白色工程帽佯裝施工人員，使用砂輪機切割兌幣機鎖頭再撬開，將裡頭的現金搜刮一空，娃娃機內的多種絨毛娃娃、商品都搜刮一空，得手後立刻驅車離去，由於一連發生5起竊案，造成逢甲商圈人心惶惶，警方立即全力追查。警方發現嫌犯車輛係使用偽造車牌，經循路口監視器追蹤發現該竊盜集團躲在雲林一處租屋處，立刻報請台中地檢署檢察官指揮。專案小組見時機成熟，10月12日前往雲林先逮捕45歲陳姓主嫌，再前往租屋處逮捕共犯3男2女，現場扣得數萬元的零錢硬幣等現金、絨毛玩具、作案工具、毒品安非他命、海洛因、單眼相機、LV包包、手鐲、金飾等贓證物。
警方調查，陳姓竊盜毒品集團另涉中南部多起夾娃娃店竊案，都是趁深夜時分用工具撬開行竊，偷來的錢大部分拿來購買毒品，全案先移送台中地檢署偵辦後繼續擴大追查。
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