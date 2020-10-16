鴻海研究院創造前瞻經濟環境 劉揚偉：幫年輕人「搶錢」
鴻海研究院創造前瞻經濟環境 劉揚偉：幫年輕人「搶錢」
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-16 17:59:36
鴻海科技日今（16）日舉行，下午鴻海研究院首場公開活動，由5位重量級的諮詢委員以親自到場或錄影的方式，逐一闡述研究院未來計劃研發的前瞻技術方向。鴻海董事長劉揚偉表示，台灣資通訊產業發達，集團在既有基礎上提前研究前瞻性技術、培養人才，希望為年輕人「創造搶錢都來不及的環境」，同時也預告，12月量子計算論壇也將登場。
鴻海指出，鴻海研究院是做為集團未來3到7年前沿技術的核心研發單位，今日公佈十大計畫專案，包括高算力的運算引擎平台、超低耗能IoT運算晶片設計、從半導體晶片延伸至系統散熱技術與機制、車用ECU晶片之硬體層次安全機制及矽產業科技發展之量子電腦……等，圍繞著鴻海「3+3」產業的尖端技術進行研發。鴻海研究院院長劉揚偉表示，鴻海的長期願景是攜手全球標竿客戶，共同創造全方位智慧生活，這個目標是要透過為全球標竿客戶提供最先進的技術，來產生最大的價值，因此集團必須要在未來的新產業、新產品、新製程上持續投入先端技術的開發。因此，鴻海成立研究院，以提前布局未來5年後新產業、新產品或新製程所需的技術與解決方案。劉揚偉也希望為年輕人打造一個高度經濟成長的環境。他說，現在的年輕人很優秀，但缺少他們那代經濟起飛的環境，強調年輕人很優秀，希望創造一個搶錢都來不及的環境，讓年輕人有更多發展機會。他也預告，今年12月鴻海研究院就將舉辦第一屆量子計算論壇。