老公爆買糖果給兒！人妻氣瘋曝「理由」　網愣：他好可憐

不少夫妻婚後會遇上各種問題，尤其只要牽扯到小孩管教的問題時，更容易引發倆人爭吵，對此，也有一名女網友發文抱怨老公，每次從國外回來看小孩時，都會買一大堆零食，但因為兒子都是她在顧，她不想要兒子小時候吃糖，也曝光其他理由，貼文一出，網友紛紛看傻，直呼「好可憐」。

該名女網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示兒子已經五歲了，而老公因為工作性質的關係，每兩個月才能從國外回家一次，結果每次回來都會在免稅店跟當地糖果店買了一大堆糖果、餅乾和玩具回來，爆買程度則是還需要額外拿一個「大行李箱」才裝得下的情況。

▲有名女網友在《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

貼文一出，引起網友熱議，「這可是他爸目前唯一能給的愛啊，我覺得好好溝通吧」、「這有什麼好比較的，兒子愛爸爸不好嗎，老公在外面辛苦打拼，回家幫兒子買點東西沒問題吧」、「顧的都是最累又吃力不討好的，加油」、「父母總是一黑一白，如果你連老公對孩子的愛都要剝奪，老公的心也很快就飛了」。

不過也有眼尖的網友發現，原PO給5歲兒子上的才藝課程，種類相當多，怕孩子負擔不了，「才五歲，這麼多課，這孩子真可憐」、「你小孩好可憐喔，一堆課要上，看起來一週四堂，兩個月才看到爸爸一次，也不準爸爸溺愛一下，可憐的小朋友，你有在意過小朋友想什麼嗎？」、「好可憐喔，五歲要學這麼多，確定小孩有興趣？」。（編輯：郭佩蓉）