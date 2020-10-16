南鐵地下化工程拆遷爭議 鐵道局強調：皆依法執行
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-16 20:44:41
台南鐵路地下化工程強拆拒拆遷戶引發爭議，抗議、聲援者今（16）日北上赴交通部，怒斥鐵道局未等待27日鑑界程序就在今日清晨施工，過程中數度爆發流血衝突，交通部則宣布即刻起下令停工；對此，鐵道局針對強拆後續作業進行說明，並強調所有作為皆依法執行且是以最優先方式處理。
鐵道局說，台南市區鐵路地下化計劃在10月13日執行台南市北區開元路11及13號強制拆除，拆遷戶之前一再提出保留開元路13號樓梯，惟經全面評估，因計劃路線已確定，考量鐵路整體線形且相關工程均已採最緊縮之方式設計，實已無再調整退縮之可能，確實無法保留，故依既定期程於10月16日拆除路權內建物。鐵道局指出，開元路11及13號是半拆建物，因該2戶建築非常老舊，且分別自行增建1及2層樓，如未先予支撐補強即直接拆除，恐危及房屋結構安全，而拆遷戶之前均不願溝通及施作補強，故今日拆除僅就無涉結構安全部分先予敲除，確認結構狀態後予以補強再執行拆除，以維安全，避免非施工人員仍在其內造成受傷或其他意外事故，並於完成拆除後將剩餘部分交還拆遷戶，此均係依法執行且會以最優先方式處理，如拆遷戶願意協商相關補強方案，鐵道局也願意配合檢討及給予必要之協助。鐵道局表示，將逕為檢討補強方式並繼續執行拆除作業，但仍願與拆遷戶誠意協商，評估於其剩餘範圍內另行施做樓梯的方案以及確保建物結構安全協助方式，儘速完成建物拆除再交還屋主，並利鐵路地下化工程能順利推動。