東北風來襲！宜蘭縣大豪雨特報 北北基小心雨多
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-17 07:57:40｜update2020-10-17 07:58:12
中央氣象局表示，今（17）日東北風增強，桃園以北及東半部有局部陣雨，以大台北山區、基隆北海岸及宜花地區的雨勢較明顯，並有局部大雨或豪雨發生，其中宜蘭地區甚至有局部大豪雨發生的機率。溫度方面，新竹以南及台東高溫約27至32度，桃園以北及宜花約24、25度。
氣象局在今日清晨發出豪雨特報，受東北風影響，今日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北山區及東部地區易有局部大雨發生，請注意瞬間大雨。提醒連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。氣象局表示，由於連日降雨，山區土石容易滑落，低窪地區易積水，上述地區的民眾應注意防範；預測氣溫方面，東北風增強，桃園以北及宜花氣溫稍下降，預測高溫約24、25度，一整天偏涼，新竹以南及台東高溫約27至32度；低溫方面，清晨及夜晚各地低溫約22至26度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時添加衣物以免受涼東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島將易有8至10級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業請特別注意安全，另外大台北地區亦有較強陣風，也請留意