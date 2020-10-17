疑課堂展示穆罕默德漫畫惹禍！法國教師竟當街遭斬首

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疑課堂展示穆罕默德漫畫惹禍！法國教師竟當街遭斬首

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-17 09:07:02

▲法國巴黎當地時間 16 日下午驚傳伊斯蘭極端分子當街行兇，斬殺中學教師的驚悚案件。圖為當地警方於受害者生前任教的學校附近展開調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國巴黎當地時間 16 日下午驚傳伊斯蘭極端分子當街行兇，斬殺中學教師的驚悚案件。圖為當地警方於受害者生前任教的學校附近展開調查。（圖／美聯社／達志影像）
法國巴黎當地時間 16 日下午發生一起兇殘殺人的案件， 1 名中學歷史教師疑似是因曾在課堂上展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫，竟在街頭遭極端份子斬首。雖然犯嫌已遭警方擊斃，但仍在當地掀起不小的騷動，連總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）也親赴現場關切、譴責不法暴力。
綜合《每日郵報》等外媒報導， 16 日下午 5 點左右，巴黎市郊 Conflans Sainte-Honorine 地區，有警察在巡視時，發現 1 名持著沾有血跡刀刃的男子，該男試圖逃跑卻被警察制服，因不服從繳械的指令並展現攻擊性，遭警方開槍射傷、送醫院後不治。警方隨後在附近發現被害者遺體，「博伊斯學院」（ Collège du Bois d’Aulne ）的歷史男教師山謬（ Samuel P. ）
據了解，該師曾近日曾在講述言論自由的課堂上展示穆罕默德的諷刺漫畫，不久就被家長投訴，要求校方將其解僱，死者生前還曾受到死亡威脅。

有關報導並指出，兇嫌是年僅 18 歲、生於莫斯科的車臣裔男子阿布拉克（ Aboulakh A. ），近年主要居住於法國的伊夫林（ Yvelines ）；在行兇前後多名目擊者都說聽到刀手高喊「 Allahu Akbar 」（真主偉大）。

此慘案震驚法國高層，教育部長布蘭克爾（ Jean-Michel Blanquer ）在推特上聲稱，遭此襲擊的不只是受害者，還有法國，需上下團結一心，面對來自伊斯蘭恐怖主義的挑戰。總統馬克宏也前往現場關切，全案已交由巴黎市檢察當局以恐襲案展開調查。  
▲法國總統馬克宏親赴現場關切。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏親赴現場關切。（圖／美聯社／達志影像）
從 2015 年開始，極端組織如「伊斯蘭國」等的追隨者便陸續在法國發起了一連串恐攻案，較嚴重的包含 2015 年 11 月 13 日的午夜恐襲導致 130 人死亡； 2016 年 7 月，有人開卡車闖入尼斯 1 個節慶現場，導致 86 人慘死、近 400 人受傷。此外，法國政治諷刺雜誌《查理周報》（ Charlie Hebdo ）過去也曾因刊登諷刺穆罕默德的漫畫，而於 2015 年 1 月遭蒙面槍手闖入掃射，造成 12 人不幸喪生。
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