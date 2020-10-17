疑課堂展示穆罕默德漫畫惹禍！法國教師竟當街遭斬首

據了解，該師曾近日曾在講述言論自由的課堂上展示穆罕默德的諷刺漫畫，不久就被家長投訴，要求校方將其解僱，死者生前還曾受到死亡威脅。
有關報導並指出，兇嫌是年僅 18 歲、生於莫斯科的車臣裔男子阿布拉克（ Aboulakh A. ），近年主要居住於法國的伊夫林（ Yvelines ）；在行兇前後多名目擊者都說聽到刀手高喊「 Allahu Akbar 」（真主偉大）。
此慘案震驚法國高層，教育部長布蘭克爾（ Jean-Michel Blanquer ）在推特上聲稱，遭此襲擊的不只是受害者，還有法國，需上下團結一心，面對來自伊斯蘭恐怖主義的挑戰。總統馬克宏也前往現場關切，全案已交由巴黎市檢察當局以恐襲案展開調查。
從 2015 年開始，極端組織如「伊斯蘭國」等的追隨者便陸續在法國發起了一連串恐攻案，較嚴重的包含 2015 年 11 月 13 日的午夜恐襲導致 130 人死亡； 2016 年 7 月，有人開卡車闖入尼斯 1 個節慶現場，導致 86 人慘死、近 400 人受傷。此外，法國政治諷刺雜誌《查理周報》（ Charlie Hebdo ）過去也曾因刊登諷刺穆罕默德的漫畫，而於 2015 年 1 月遭蒙面槍手闖入掃射，造成 12 人不幸喪生。