水林顏思齊故事館開幕　再造164縣道新亮點

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水林顏思齊故事館開幕　再造164縣道新亮點

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-17 14:04:32

水林顏思齊故事館盛大開幕　再造164縣道新亮點
▲雲林縣政府及水林鄉公所，17日在水林鄉顏思齊故事館，辦理盛大開幕活動，現場聚集上千位民眾。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.17）
雲林縣政府及水林鄉公所，17日在水林鄉顏思齊故事館，辦理盛大開幕活動，現場聚集上千位民眾，為顏思齊故事館重啟新的歷史篇章，預期將成為164縣道上的嶄新亮點。
雲林縣政府與水林鄉公所，107年度向經濟部爭取4,150萬元前瞻計畫經費，要打造以顏思齊故事館為164縣道上的創新場域顏思齊故事館耗時1年進行原有建築整修，增設VR水林時光屋-虛擬實境互動體驗、導覽機器人、AR實境解謎、電動車低碳載具、在地農特產品展區及無障礙空間，為水林鄉注入全新氣象，要提升水林鄉的觀光效益。
▲水林鄉顏思齊故事館開幕。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.17）
▲水林鄉顏思齊故事館開幕。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.17）
建設處長李俊興表示，水林鄉有開台第一庄的美譽，雲林縣政府希望透過顏思齊故事館的重新開幕，讓更多民眾了解水林鄉以及顏思齊的開台歷史，同時扎根於教育，鼓勵縣內外民眾了解400年前先民如何渡海來台開墾，篳路藍縷為後代開創新的時代。

李俊興說，顏思齊故事館未來將朝向水林產業中心與旅客服務中心方向經營，整合水林鄉全鄉的產業資源，並以展示與電子商務來經營水林鄉物產，遊客可以在故事館瞭解水林鄉在地產業，更能體驗好玩的虛擬實境（AR、VR），訂購水林物產及伴手禮，完成線上線下整合的商業模式。

開幕會由水林鄉立幼兒園50位可愛的小舞者帶來震撼人心的太鼓打擊表演以及木棉道樂團演奏，為顏思齊故事館揭開序幕，同時也由長官貴賓進行剪綵儀式，緊接著是進行館舍內部導覽，讓大家了解顏思齊故事館內各種軟硬體設施現場有在地小農市集及免費試吃品嘗活動、古早味童玩遊戲、在地老餅鋪客製顏思齊糖霜餅乾DIY、顏思齊故事館彩繪活動以及精彩樂團表演等。
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▲ 水林鄉立幼兒園精彩表演。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.17）
 
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