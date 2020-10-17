水林顏思齊故事館開幕 再造164縣道新亮點
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-17 14:04:32
雲林縣政府及水林鄉公所，17日在水林鄉顏思齊故事館，辦理盛大開幕活動，現場聚集上千位民眾，為顏思齊故事館重啟新的歷史篇章，預期將成為164縣道上的嶄新亮點。
雲林縣政府與水林鄉公所，107年度向經濟部爭取4,150萬元前瞻計畫經費，要打造以顏思齊故事館為164縣道上的創新場域﹔顏思齊故事館耗時1年進行原有建築整修，增設VR水林時光屋-虛擬實境互動體驗、導覽機器人、AR實境解謎、電動車低碳載具、在地農特產品展區及無障礙空間，為水林鄉注入全新氣象，要提升水林鄉的觀光效益。建設處長李俊興表示，水林鄉有開台第一庄的美譽，雲林縣政府希望透過顏思齊故事館的重新開幕，讓更多民眾了解水林鄉以及顏思齊的開台歷史，同時扎根於教育，鼓勵縣內外民眾了解400年前先民如何渡海來台開墾，篳路藍縷為後代開創新的時代。
李俊興說，顏思齊故事館未來將朝向水林產業中心與旅客服務中心方向經營，整合水林鄉全鄉的產業資源，並以展示與電子商務來經營水林鄉物產，遊客可以在故事館瞭解水林鄉在地產業，更能體驗好玩的虛擬實境（AR、VR），訂購水林物產及伴手禮，完成線上線下整合的商業模式。
開幕會由水林鄉立幼兒園50位可愛的小舞者帶來震撼人心的太鼓打擊表演以及木棉道樂團演奏，為顏思齊故事館揭開序幕，同時也由長官貴賓進行剪綵儀式，緊接著是進行館舍內部導覽，讓大家了解顏思齊故事館內各種軟硬體設施﹔現場有在地小農市集及免費試吃品嘗活動、古早味童玩遊戲、在地老餅鋪客製顏思齊糖霜餅乾DIY、顏思齊故事館彩繪活動以及精彩樂團表演等。