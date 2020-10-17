發揚台灣文化精神 布袋戲話廣播趣味開跑
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-10-17 19:40:00
中央廣播電臺「國家廣播文物館」響應臺灣文化日，首度與「三昧堂創意木偶團隊」合作，10月17日至11月1日舉辦「布袋戲話廣播」三昧堂布袋戲精工戲偶展，三昧堂還為該文物館量身打造「俠義心放送情」情境劇，17日於記者會中演出，現場電台退休員工、家屬及其他觀眾們都拍手稱好。
嘉義縣文觀局副局長李茂鍾、縣議員林淑完及民雄鄉公所祕書陳加茂等貴賓17日參加活動記者會，還有中央廣播電台退休員工和家屬回娘家參與，三昧堂藉此活動為廣播文物館量身打造「俠義心放送情」情境劇，觀眾們看到大型精工戲偶在操偶師的操作下活靈活現演出，看得過癮又有趣。文物館組長黃吉祥表示，多年來國家廣播文物館，接受文化部與嘉義縣文觀局補助、指導與協助，整飭了館內典藏品8千多件珍貴歷史文物史料，未來將陸續規劃策展，呈現台灣近代廣播歷史文物；文觀局副局長李茂鐘說，國家廣播文物館是民雄在地的歷史建築，本身有著日治時代至今的許多故事與歷史定位，文觀局對推動在地文化觀光活動一向不遺餘力。「三昧堂創意木偶團隊」總監嚴仁鴻指出，該團隊是嘉義在地扶植團隊，此次與國家廣播文物館合作，透過布袋戲演出，分享文物館館內珍藏給大家，展期兩周末更安排人員進行導覽解說，歡迎大家踴躍觀展。