「星光繪畫」展才藝　小凡星突破侷限閃閃發光

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「星光繪畫」展才藝　小凡星突破侷限閃閃發光

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-10-18 10:48:26

「星光繪畫」展才藝 小凡星突破生命局限閃閃發光
▲財團法人熱愛生命文教基金會舉辦的「星光繪畫展」，提供小凡星展現才藝平台。（圖／基金會提供）
財團法人熱愛生命文教基金會即日起在遠東商銀台中朝富分行舉辦「星光繪畫展」，展出10餘名「小凡星」作品50餘幅；有法相慈悲的媽祖，展現力與美的拉弓射箭，還有引人垂涎的甜品等，全取材生活點滴，一幅幅生動多彩，為遠銀添了美麗風景，引來洽公民眾佇足欣賞。
創辦逾20年的熱愛生命文教基金會，輔導對象是弱勢孩童；基金會重視孩子品格教育、職場體驗外，更秉持「給他魚吃，不如教他釣魚」原則，加強右腦教育的音樂、美術及運動等才能啟發，成效卓越。
執行長方嘉綺表示，孩子們儘管是弱勢「小凡星」，但學習認真，堅持上進，不少人透過專業教育激發潛力，展現音樂及美術長才。以參與畫展的陳宇姿為例，自小喜愛繪畫，小六進入繪畫班後，更激發她繪畫秉賦，在鎮瀾宮舉辦的繪畫比賽中，以一幅媽祖贏得佳作，讓她信心大振，無論靜物、人物或花卉都能揮灑自如，畫出風采。

▲這幅「感恩」作品，是高二女生陳宇姿用畫筆，記錄人世間溫暖動人的鏡頭。（圖／基金會提供）
▲這幅「感恩」作品，是高二女生陳宇姿用畫筆，記錄人世間溫暖動人的鏡頭。（圖／基金會提供）
就讀職校二年級的陳宇姿，展出5幅作品，除了媽祖外，一幅描繪祖孫擁抱的作品「感恩」，老人臉上綻露的溫馨笑容動人心弦，陳宇姿說，畫中人物是榮家奶奶，那天，基金會帶領大家前往榮家關懷慰問，隊員妹妹見到奶奶上前熱情擁抱，奶奶笑開懷，她用畫筆記錄這感人時光。

與陳宇姿一樣，聖翔也是透過才藝閃閃發光的小凡星，隔代教養的聖翔，原本木訥不愛說話，愛上基金會推動的騎單車運動後，筆下作品是各式各樣的單車。方嘉綺說，聖翔愛騎單車也愛畫單車，作品曾入選台北悠悠卡徵圖，讓一手帶大他的阿嬤，津津樂道。

▲原本木訥不喜說話的聖翔，因繪畫重拾信心變開朗，作品常被選做文創商品，展現繪畫才華。（圖／基金會提供）
▲原本木訥不喜說話的聖翔，因繪畫重拾信心變開朗，作品常被選做文創商品，展現繪畫才華。（圖／基金會提供）
方嘉綺說，小凡星多屬青少年，自國中小到高中都有，在繪畫班中，老師鼓勵他們創造想像、提升認知概念， 培養美學感受，也透過藝術治療與抒發，引導孩子用不同視野觀察與探索世界，進而培養第二專長，已有小凡星作品被製作成文創商品，普獲好評。

▲基金會執行長方嘉綺（右），帶領繪畫班小凡星勇敢築夢，超越自我。（圖／基金會提供）
▲基金會執行長方嘉綺（右），帶領繪畫班小凡星勇敢築夢，超越自我。（圖／基金會提供）
 
首次舉辦的星光繪畫展，提供小凡星展現才藝平台，由民眾賞畫、讚美聲中，不但提升他們自信心，同時也見證小凡星突破生命局限，勇敢築夢毅力，希望能喚來更多關懷弱勢孩童力量。
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