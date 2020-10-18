「星光繪畫」展才藝　小凡星突破侷限閃閃發光

執行長方嘉綺表示，孩子們儘管是弱勢「小凡星」，但學習認真，堅持上進，不少人透過專業教育激發潛力，展現音樂及美術長才。以參與畫展的陳宇姿為例，自小喜愛繪畫，小六進入繪畫班後，更激發她繪畫秉賦，在鎮瀾宮舉辦的繪畫比賽中，以一幅媽祖贏得佳作，讓她信心大振，無論靜物、人物或花卉都能揮灑自如，畫出風采。
就讀職校二年級的陳宇姿，展出5幅作品，除了媽祖外，一幅描繪祖孫擁抱的作品「感恩」，老人臉上綻露的溫馨笑容動人心弦，陳宇姿說，畫中人物是榮家奶奶，那天，基金會帶領大家前往榮家關懷慰問，隊員妹妹見到奶奶上前熱情擁抱，奶奶笑開懷，她用畫筆記錄這感人時光。
與陳宇姿一樣，聖翔也是透過才藝閃閃發光的小凡星，隔代教養的聖翔，原本木訥不愛說話，愛上基金會推動的騎單車運動後，筆下作品是各式各樣的單車。方嘉綺說，聖翔愛騎單車也愛畫單車，作品曾入選台北悠悠卡徵圖，讓一手帶大他的阿嬤，津津樂道。
方嘉綺說，小凡星多屬青少年，自國中小到高中都有，在繪畫班中，老師鼓勵他們創造想像、提升認知概念， 培養美學感受，也透過藝術治療與抒發，引導孩子用不同視野觀察與探索世界，進而培養第二專長，已有小凡星作品被製作成文創商品，普獲好評。
首次舉辦的星光繪畫展，提供小凡星展現才藝平台，由民眾賞畫、讚美聲中，不但提升他們自信心，同時也見證小凡星突破生命局限，勇敢築夢毅力，希望能喚來更多關懷弱勢孩童力量。