「星光繪畫」展才藝　小凡星突破侷限閃閃發光

創辦逾20年的熱愛生命文教基金會，輔導對象是弱勢孩童；基金會重視孩子品格教育、職場體驗外，更秉持「給他魚吃，不如教他釣魚」原則，加強右腦教育的音樂、美術及運動等才能啟發，成效卓越。

執行長方嘉綺表示，孩子們儘管是弱勢「小凡星」，但學習認真，堅持上進，不少人透過專業教育激發潛力，展現音樂及美術長才。以參與畫展的陳宇姿為例，自小喜愛繪畫，小六進入繪畫班後，更激發她繪畫秉賦，在鎮瀾宮舉辦的繪畫比賽中，以一幅媽祖贏得佳作，讓她信心大振，無論靜物、人物或花卉都能揮灑自如，畫出風采。

▲這幅「感恩」作品，是高二女生陳宇姿用畫筆，記錄人世間溫暖動人的鏡頭。（圖／基金會提供）

就讀職校二年級的陳宇姿，展出5幅作品，除了媽祖外，一幅描繪祖孫擁抱的作品「感恩」，老人臉上綻露的溫馨笑容動人心弦，陳宇姿說，畫中人物是榮家奶奶，那天，基金會帶領大家前往榮家關懷慰問，隊員妹妹見到奶奶上前熱情擁抱，奶奶笑開懷，她用畫筆記錄這感人時光。

與陳宇姿一樣，聖翔也是透過才藝閃閃發光的小凡星，隔代教養的聖翔，原本木訥不愛說話，愛上基金會推動的騎單車運動後，筆下作品是各式各樣的單車。方嘉綺說，聖翔愛騎單車也愛畫單車，作品曾入選台北悠悠卡徵圖，讓一手帶大他的阿嬤，津津樂道。

▲原本木訥不喜說話的聖翔，因繪畫重拾信心變開朗，作品常被選做文創商品，展現繪畫才華。（圖／基金會提供）