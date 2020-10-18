住宅火災次數多　科大消防系宣導安裝住警器

為能有效利用所獲得資源，消防系老師與當地社區發展協會以及村長討論後，以鄰長、社區巡守隊、社區志工團以及村中長照C據點的長輩們為對象，辦理3場宣導活動，讓這些參加對象成為社區的安全種子，提高福樂村整體住宅的安全。
當日活動除了透過消防系老師生動的講解住宅危險因素以及火災影片分享傳遞住家防火安全外，也設計了實地的油盤火災滅火，讓參加的學員們也能實地操作滅火器，提高住民防火的能力，在面對初期小火災時才能不會手忙腳亂。
依消防署統計，建築物火災中，以住宅火災發生次數最多，約占6成左右，也就是每10件建築物火災中，就有6件是屬於住宅火災，而火災死亡人數中，住宅火災所佔比例也高達近7成，顯然住宅火災已成為我國火災死亡原因中的主要因素。
統計資料顯示，造成住宅火災死亡主要原因為「火災延遲發現」，當人們處於睡眠狀態時，對外界的嗅覺不甚靈敏，很難發現火災初期的煙、熱。等到驚醒時，往往已經深陷火海，難以倖存；藉由住宅用火災警報器偵測火災及發出警報聲響的功能，讓人們及早發現火災。越早採取逃生行動，就有越大的機會保護全家人及自身的生命安全。
活動計畫主持人吳鳳消防系老師陳耀漢表示，火災大家都不願意碰到，最好是不要發生，所以要做好居家防火，萬一火災發生了，也要及早知道，所以要好好安裝住宅火災警報器，保障你我及社區安全。