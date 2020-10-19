疫情期間如何拍電影？5大導演「遠端遙控」大明星

新冠肺炎迅速蔓延全球，西班牙嚴格實施防疫封城措施，對將近4700萬的人口5度延長「緊急狀態」，但電影《宅在瘟疫蔓延時》劇組，仍然不放棄，找來5大導演遠端遙控拍攝，完成不可能的任務。

期間，片中大明星們被困在家中，用自己的iPhone手機加上腳架，當作電影拍攝器材，他們同時是演員、技術人員、化妝師、造型師、也是收音師！於是《宅在瘟疫蔓延時》的劇組人員，便透過ZOOM視訊會議進行溝通，攝影師遠端指示手機架設位置，就連要拍攝的爐子與鍋子，也都指示演員事先用膠帶標示好位置。

▲▼劇組人員透過ZOOM視訊會議進行溝通拍片。（圖／天馬行空）

女星曼蕊拉薇拉斯朵表示：「這太瘋狂了！竟然要我們自己負責技術部份，最忙的時候，還有過導演和攝影師同時透過電腦下指令，簡直手忙腳亂，雖然這是最精疲力盡的一次拍攝經驗，卻也是收穫最豐富的一次，超值得！」就這樣，5組豪華大明星七手八腳，使用iPhone11在自家拍攝，一起完成了《宅在瘟疫蔓延時》。

電影以新冠疫情為時代背景與主題，牽引出5個在封城期間發展出來的故事。 發生連環殺人事件的凶宅終於迎來新房客，風水師瑪卡好心上門提醒，並推銷「居家能量風水淨化」專案；菜鳥殺手帝歐防疫期間不忘精益求精，透過經紀人進行「遠距教學」；蘇姍娜滿心期望飛到芬蘭與未婚夫相會，航空公司卻因新冠疫情而禁飛；女明星被要求自拍一段影片作為試鏡，只好找老公、也是頭腦簡單、四肢發達的「皇家馬德里」足球金童幫忙對戲；疫情導致失業，房客帶頭抗議房租調漲，但這位被「消失的房客」翌日卻出現在房地產大亨蘇索家門口…。《宅在瘟疫蔓延時》將於11月13日在台上映。