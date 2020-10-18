廢監院後　范雲：應設立國家審計委員會

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廢監院後　范雲：應設立國家審計委員會

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-18 17:56:22

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
審計部審計長陳瑞敏13日在立法院向立委們報告2019年中央政府總決算審核報告經過，並同時受到立委備詢。在當天，民進黨立委范雲也把握機會在過程中向陳瑞民提出「若廢監察院，審計權應該如何規劃專移？」今（18）天稍早，范雲表示：「廢監考的配套，設立國家審計委員會。」
范雲表示：「如今各黨對於廢考監等憲政改革議題已逐漸凝聚共識，然而真正關鍵議題在於：廢考監後，既有職權如何移轉歸屬，才能打造分立制衡、 民主健全的憲政體制？我目前已擬定廢考監的修憲草案，即將展開連署；其中，監察院既有的糾正彈劾權、調查權，未來應回歸國會。但相較於其他憲改版本，我主張，在立法院內配套設置監察使，獨立行使傳統監察的調查職權，協助國會糾彈政府違法失職、貪汙腐敗。」
范雲說：「監察院既有的人權保障、審計權兩職權，我主張分設兩個獨立於三權的憲政機關，包含國家人權委員會與國家審計委員會，確保其憲政高度與獨立性，憲法保障獨立於三權的審計權，像是德、法、日等大陸法系國家的最高審計機關。德國有聯邦審計院（德國基本法第114條）、法國審計法院（法國憲法第47-2條）、日本會計檢查院（日本憲法第90條）等，都是在憲法明文保障最高審計機關的憲政地位與職權，並獨立於傳統三權運作，以維持審計權的獨立性，可以作為我國借鏡。」

范雲還表示：「不論未來審計權何去何從，我也問陳審計長如何革新審計職能，讓審計權成為政府創新的助力而非阻力？』近十年來，各國最高審計機關已逐漸檢討審計權的定位。如美國聯邦審計總署（GAO）2006年起倡議，國家最高審計機關若越成熟，審計職能應由傳統防弊、課責的監督（oversight）職能，逐漸轉向洞察（insight）促進政府施政的經濟、效率、倫理與有效性；再提升到前瞻（foresight）：促進政府政策前瞻性，而不再單以監督防弊為主要職能。」

最後范雲則認為，台灣近年來，政府大力推動前瞻建設、數位轉型。可是至今仍有機關要求公務員出國核銷機票時要檢附紙本登機證；大學教師申請科技部研究，研究計畫大半助理人力耗在經費核銷；民間團體承接政府補助案核銷苦不堪言；有心的公務員想要政策創新，卻擔心過不了財政主計規定，種種問題顯示台灣的審計職能再造恐怕還未跟上國際腳步，過度強調監督防弊，可能阻礙政府效率與創新。讓審計權成為政府公務員創新的後盾，而我也特別要求審計長，應該要加速革新審計職能，讓審計權成為政府轉型、公務員創新的後盾！

新聞來源為Newtalk 新頭殼
范雲臉書貼文。 圖：翻攝自范雲臉書
范雲臉書貼文。 圖：翻攝自范雲臉書
 
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