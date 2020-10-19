在衝浪聖地種下千棵小樹苗　中信銀用行動共創永續環境

這次參與種樹的中信銀行同仁及親友年齡最小僅3歲、最高77歲。理財專員葉惠君與年逾70歲的雙親一起種下樹苗，她說，「父母年紀大了，想帶他們看一些新的事物，由他們親手種下樹苗，在這塊土地上留下他們的回憶。」帶著3歲兒子參加的蕭惠文也表示，「環境保育的觀念要從小向下扎根，看再多的繪本都不如付諸行動親自體驗。」
慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡指出，北部冬季多雨，比台灣其他地方多出一個種樹的季節，秋季種樹葉子不會馬上變得旺盛，但根會逐漸發育，來年春雨來時枝葉便會馬上蓬勃生長。她補充，「海岸造林最困難的地方就是水。」海岸沙地難維持水份，因此特別使用與仁舟社會企業開發的「水寶盆」做為蓄水容器，天然紙漿製成的水寶盆外型如元寶，蓄滿水後應用虹吸原理，透過導線供水給植物根部，提供樹苗水分，日後外殼腐爛也會成為天然有機肥，供養大地。海岸造林存活率不高，植樹後的養護很重要，慈心基金會志工會定期灌溉、除草，並紀錄樹木成長情況。
為支持「為未來種一棵樹」倡議，中信銀行用實際行動共創永續環境，種下的樹苗長大後形成天然屏障，紮實的根系深入沙下，當海水入侵時能延長沙子滯留時間，保護海岸線不流失。出席活動的中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，中國信託長期致力並落實企業永續作為，從工作與日常生活中實踐環境保護觀念，我們不只是種樹，也是為我們的下一代種下希望。
身為地球企業公民，中國信託也持續實踐「節能減碳、環保永續」，不僅認養位於台北市南港區的三重世貿公園，種下131種蕨類與原生植物，成為台灣唯一的戶外蕨類生態公園，也致力於推動無紙化的綠色服務，中國信託金融園區更通過國內綠建築評估指標。這次號召逾百員工一同種樹，未來也將透過更多元的形式，與客戶、同仁一起投入綠色行動，實踐環境永續目標。