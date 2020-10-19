在衝浪聖地種下千棵小樹苗　中信銀用行動共創永續環境

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在衝浪聖地種下千棵小樹苗　中信銀用行動共創永續環境

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-19 12:43:07

▲中信銀行支持「為未來種一棵樹」活動，新北市政府農業局技正李瑞玲（右二）、聯合報系願景工程執行長羅國俊（左二）、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（左一）與慈心基金會種樹總監程禮怡（右一），一同種下樹苗。（圖／中信銀行提供）
▲中信銀行支持「為未來種一棵樹」活動，新北市政府農業局技正李瑞玲（右二）、聯合報系願景工程執行長羅國俊（左二）、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（左一）與慈心基金會種樹總監程禮怡（右一），一同種下樹苗。（圖／中信銀行提供）
為支持「為未來種一棵樹」倡議，中國信託商業銀行17日號召100多位同仁及親友，前往新北市金山區中角灣，種下近千棵具耐鹽、耐旱、耐強風特性的林投與黃槿，不僅可保護海岸線不受颱風、海浪侵襲而流失，也鼓勵同仁走出辦公室，用實際行動共創友善的永續環境。
中信銀行認養新北市金山區中角灣及雲林縣西螺鎮土地範圍內新植樹木共2000株。其中，金山的中角灣擁有灣口內凹的沙岸地形，也是北台灣知名的衝浪聖地，17日中角灣秋高氣爽，參與種樹活動的同仁步行約20分鐘抵達造林區，先將樹苗與肥料埋進沙裡後，再小心翼翼地將露出的部分穿過有「樹苗保姆」之稱的「水寶盆」即完成種植。
▲中信銀行理財專員葉惠君年逾70歲的雙親一起種下樹苗，在這塊土地上留下他們的回憶。（圖／中信銀行提供）
▲中信銀行理財專員葉惠君年逾70歲的雙親一起種下樹苗，在這塊土地上留下他們的回憶。（圖／中信銀行提供）
這次參與種樹的中信銀行同仁及親友年齡最小僅3歲、最高77歲。理財專員葉惠君與年逾70歲的雙親一起種下樹苗，她說，「父母年紀大了，想帶他們看一些新的事物，由他們親手種下樹苗，在這塊土地上留下他們的回憶。」帶著3歲兒子參加的蕭惠文也表示，「環境保育的觀念要從小向下扎根，看再多的繪本都不如付諸行動親自體驗。」

▲這次參與種樹的中信銀行同仁及親友年齡最小僅3歲，小朋友小心翼翼地將水倒入有「樹苗保姆」之稱的「水寶盆」中。（圖／中信銀行提供）
▲這次參與種樹的中信銀行同仁及親友年齡最小僅3歲，小朋友小心翼翼地將水倒入有「樹苗保姆」之稱的「水寶盆」中。（圖／中信銀行提供）
慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡指出，北部冬季多雨，比台灣其他地方多出一個種樹的季節，秋季種樹葉子不會馬上變得旺盛，但根會逐漸發育，來年春雨來時枝葉便會馬上蓬勃生長。她補充，「海岸造林最困難的地方就是水。」海岸沙地難維持水份，因此特別使用與仁舟社會企業開發的「水寶盆」做為蓄水容器，天然紙漿製成的水寶盆外型如元寶，蓄滿水後應用虹吸原理，透過導線供水給植物根部，提供樹苗水分，日後外殼腐爛也會成為天然有機肥，供養大地。海岸造林存活率不高，植樹後的養護很重要，慈心基金會志工會定期灌溉、除草，並紀錄樹木成長情況。

為支持「為未來種一棵樹」倡議，中信銀行用實際行動共創永續環境，種下的樹苗長大後形成天然屏障，紮實的根系深入沙下，當海水入侵時能延長沙子滯留時間，保護海岸線不流失。出席活動的中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，中國信託長期致力並落實企業永續作為，從工作與日常生活中實踐環境保護觀念，我們不只是種樹，也是為我們的下一代種下希望。
▲現場也有9歲的雙胞胎兄弟參與，協力將植株露出的部分穿過水寶盆。（圖／中信銀行提供）
▲現場也有9歲的雙胞胎兄弟參與，協力將植株露出的部分穿過水寶盆。（圖／中信銀行提供）
身為地球企業公民，中國信託也持續實踐「節能減碳、環保永續」，不僅認養位於台北市南港區的三重世貿公園，種下131種蕨類與原生植物，成為台灣唯一的戶外蕨類生態公園，也致力於推動無紙化的綠色服務，中國信託金融園區更通過國內綠建築評估指標。這次號召逾百員工一同種樹，未來也將透過更多元的形式，與客戶、同仁一起投入綠色行動，實踐環境永續目標。
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