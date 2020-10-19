中國部署東風-17　馬文君：美軍基地恐怕才是目標

東風-17是一種可對中近程目標實施精確打擊的高超音速武器，其改進自東風-16B型彈道飛彈，配有高超音速彈頭，因飛行軌跡複雜而難以攔截，提升打擊目標的成功率。
馬文君表示，從成本效益來說，若要攻打台灣，解放軍現有的東風-11，與東風-11增程型，射程已達300到600公里，相對廉價且數量龐大，可能才是襲擾國軍雷達與防空飛彈的主力。共軍也已部署俄羅斯製S-400防空飛彈系統，可偵測並擊落600公里外的飛彈、無人機及戰機。而東風-17，射程長達2500公里，若用來對付台灣，多出來的射程不但不符成本，且它若部署在內地，行動更加隱密，「它打得到我們，我們打不到它。」
因此馬文君認為，西太平洋美軍基地恐怕才是中共的目標，解放軍的意圖在於利用東風-17的射程，威脅台灣以東的西太平洋，以及南海的敵對，或潛在敵對勢力。她表示，若《南華早報》報導屬實，應該要與美軍航空母艦「雷根號」重返南海部署的消息一起觀察。馬文君說，共軍此舉不是為了直接「攻台」，而是展示「封鎖」與「反介入」的實力，正是當年國共內戰，讓國軍吃盡苦頭的「圍點打援」戰術。
馬文君也說，在11月3日美國總統大選底定前，台灣周邊海域爆發封鎖、驅離與局部衝突等擦槍走火的危機將持續升高。
新聞來源為Newtalk 新頭殼