否認說過侯友宜是不沾鍋　鄭文燦：想做事的心都一樣

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否認說過侯友宜是不沾鍋　鄭文燦：想做事的心都一樣

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-19 18:33:07

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦分別被外界點名是藍、綠兩黨2024總統選舉熱門人選之一，鄭日前受訪表態對於選總統一事「不能說不動如山，但心是很定的」，反酸未來可能的對手侯友宜跟國民黨保持距離「很會躲」，侯今(19)日受訪表示，他40年來在公務體系都是不分黨派顏色努力做事，鄭則強調自己和侯「想做事的心都一樣」，他並沒有說侯是不沾鍋。
對於自己被視為民進黨參選2024總統呼聲極高，就連行政院長蘇貞昌也點名是「未來的總統」，鄭文燦日前受訪時表示，不能說自己不動如山，但心很定。今日蘇揆再被問到是否支持鄭選總統一事回應，鄭文燦和林佳龍都是很好的政治人才，每一個政治工作者受人民期待，國家給予機會，就應該在崗位上好好的努力，認真的做事才是符合人民給予機會的原意。
稍晚鄭文燦在市政活動結束後受訪重申，「專心市政、打拼建設、心無旁鶩」就是目前他的心情寫照，「其實我的心很定，在市長的工作崗位上我覺得都能夠帶動桃園進步、國家的進步。」

而對於被鄭文燦酸「很會躲」，暗指侯友宜高人氣是因為懂得和國民黨保持距離的「不沾鍋」性格，侯回應，自己在公務體系做事到今年是第41年，早年當警察執法就是不分任何黨派跟顏色，「勇於任事的態度跟精神，40年來就是這樣子做，這個是我的初心，我永遠不變」。

鄭文燦則強調，自己沒說過侯友宜是不沾鍋，他和侯有很好的溝通，也有很好的默契，大部分的跨區域合作，意見都是一樣的，少部分意見會不一樣，「想做事的心都是一樣的，能夠合作大於一切。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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