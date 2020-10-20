為台灣而戰民調受質疑　何孟樺徐巧芯互槓

何孟樺認為，徐巧芯之前是在認為台海兵凶險危的情況下，開始兵役制度的討論，認為不是按按鍵盤可以了事。現在年輕人表態願意為台灣而戰，卻又改口說大家認為兩岸不會開戰。她說，「巧芯要不要好好跟這些私下聊天的年輕人溝通，連這些鐵粉都說服不了國家安全很重要，那最近國防議題是討論給誰看的？這樣前言不對後語，大家真的看不懂啊！」
何孟樺也批評國民黨的表現，認為其不管遇到什麼議題，重點就是呼應中共的心理戰，鼓吹失敗主義，「否則你們中國國民黨就無法像中國共產黨交代？」
對此，徐巧芯回應 : 「兩岸是否會有戰爭，本來就不是鍵盤談談就好，還是妳覺得是這樣就可以？」她表示年輕人雖表態願意參戰，但同一份民調顯示大家也不想恢復徵兵（不想當兵），同時多份民調顯示台灣民眾不認為兩岸會開戰，她是根據資料發言，並無問題。
徐巧芯表示 : 「至於誰呼應中共心理戰？目前看來是10/8當天就知道我國斐濟外交人員被中共外交官打，但到現在隔了10天在斐濟媒體報導下全台民眾才知道這件事的外交部。」她認為民進黨舉著抗中保台的大旗，但在我國漁船被日本衝撞的時候、現在被中共外交人員欺負的時候都過於軟弱。
徐巧芯表示，「我根本沒有說民調是屁，這話只有民進黨的何孟樺說過。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼