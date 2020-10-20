為了台灣尊嚴和中共打仗？民調：75%年輕人反對
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-20 10:19:58
國家政策研究基金會今（20）日發布時事民調，針對近日共機繞台頻頻引發台灣人對國安的憂慮、對上戰場的態度；以及含有瘦肉精美豬進口的議題。當中可看見不同年齡層、政黨支持者對於戰爭的差異，其中一題問「為了維護台灣的尊嚴，不惜與中共打一場戰爭」，有高達75%的年輕族群表達反對，居所有年齡層最高；而70歲以上受訪者僅52%反對。
近來共機繞台頻頻，台灣輿論有人認為是開戰前兆、也有人認為中方不敢開戰，是在做假動作嚇唬台灣，民調的其中一題問民眾是否認為兩岸會開戰，在20歲到29歲的民眾有66.3%認為不會，60歲到69歲則有54%認為不會，民眾有隨著年齡層增加，越認為有可能開戰。而從政黨支持度上看，差異更明顯，台灣基進支持者有87%認為不會開戰、民進黨支持者有67%認為不會開戰、時代力量支持者也是67%認為不會開戰，國民黨支持者有57%認為不會開戰。
而問到兩岸開戰後，除了生命威脅外，有可能面臨斷水、斷電、斷通訊的情況，有52%受訪者表示能夠承受，四成受訪者表示無法承受。
但問到是否願意為了維護台灣尊嚴，和中共打一場仗時，20歲至29歲的受訪者有75%表示反對，70歲以上民眾僅52%反對，比率是各年齡層中最低的。這次民調由全國公信力民意調查公司執行，時間從10月13日（星期二）至10月15日（星期四）的晚上6時至10時，共計執行3個訪問場次。加權後的成功樣本為1079個，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98個百分點。