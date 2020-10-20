廣編／Prayer Garden攜法國琺瑯工藝兩大品牌　首度登台

2020年已進入倒數計時，全台百貨週年慶熱烈開戰，儘管今年備受新冠肺炎（COVID-19）衝擊，各地又悲慟事件頻傳，許多民眾依然希望自己能好運加身，迎向順遂好運的2021！首先要將所有能讓自己好運的資訊掌握手中，在穿著打扮上除了關注流行時尚，適當地用飾品點綴，挑對飾品，提升你的正能量，「戴」出好運就有機會獲得貴人相助、心想事成！

每個瞬間，你我總能萌生各種願望，不論是遠大的夢想、或只是日常自我紓壓療癒的小心願，不如就讓愛做夢的心築成一座花園，這時請來到屬於你的「Prayer Garden」，來到這裡，讓你一秒置身法國琺瑯創作工藝配飾的設計殿堂。由重視設計概念及工藝技術的法國品牌「TARATATA」，和延續法國琺瑯工藝的「JUICY GRAPE」所組成的「Prayer Garden」，聽到大家內心各種小劇場的神秘渴望，「Prayer Garden」正式代理「TARATATA」與「JUICY GRAPE」兩大品牌首度登台，在「Prayer Garden」期許下，每件色彩繽紛的飾品，除了帶給你時尚與瑰麗，手工製成的琺瑯創作工藝配飾都蘊含生命溫度，會幫你我悄悄實現神秘渴望，在你的祈願下夢想成真！趕上這波百貨週年慶「Prayer Garden」正式進駐百貨，即將率先在微風廣場 G樓及忠孝SOGO B1登場，與近期相當受歡迎的繽紛冉冉ZanZan飾品攜手合作【祈願旋風限定店 | POP-UP Event】，期間限定展售期間為微風廣場10/16~12/13、忠孝SOGO10/23~12/30，懷抱願望祈求好運的國內民眾，將可在百貨週年慶見到兩大法國工藝飾品界的人氣品牌，多款毫不扭捏真實投射出你我真實性格的獨特飾品，將帶給你輕奢時尚的美好日常，感受幸運並實現每個心願。

TARATATA創作始終具有藝術，色彩和流行文化意識





創立於1986年，TARATATA來自於法國西北邊的諾曼第，三位創立者以他們的原創及創意精神，打造出了源源不斷的飾品系列，於是一個個不斷的驚喜就在諾曼第的飾品工坊中誕生了，新奇，大膽，別出心裁這就是TARATATA的特色，動感、創新、大膽與高規格的手工製品，成功擄獲了各地時尚圈的顧客。





充滿熱情、時尚且總是帶給大家歡樂的TARATATA，材質以合金鍍18k金、銀合金，結合手繪琺瑯工藝，色彩斑斕，造型多變，跳脫傳統單調的女性珠寶系列，有時搭配施華洛施奇水晶，有時配上真皮革或是水鑽，設計團隊多樣豐富的人格特質投射在TARATATA的配飾作品，分享更多天馬行空的無限創意給大家，將其成癮的時尚靈感與創意揮灑的淋漓盡致。繽紛色調觸動激情歡愉，脫穎而出成為一個充滿激情的設計品牌，不按牌理出牌的童趣與歡樂，時尚就是你的專屬遊樂園，TARATATA跟你一起做自己。





JUICY GRAPE充滿夢幻色彩的時尚森林系風格飾品





JUICY GRAPE由法國設計師夫婦於1980年在法國南部的尼斯創立，明亮活潑、甜美可愛、法式浪漫，創作靈感來自於伊甸園的自然精靈，每一朵初生的花、每一株長起的草木、每一隻大自然中的昆蟲和動物，它們各有驚人的生命力。JUICY GRAPE收藏大自然中的萬物及日常隨處可見的物品延伸，將此幻化成精巧夢幻又隱含驚喜寓意的配飾，像敘述童話故事，讓配戴它的女孩都成為故事裡的主角。





JUICY GRAPE融合巴黎藝術氣息與摩登時尚，將屬於自然萬物的色調潑灑到日常隨手可見的事物裡，出色絢麗，宛如一場盛宴，浪漫又精緻。採用優雅的法國工藝技術-手繪琺瑯，精心打磨出色彩絢麗、溫潤雅緻的浪漫元素，飾品鑄件外層加厚電鍍細膩的18k金材質，使飾品內蘊堅實穩固，外透盈潤光澤，並堅持以精緻的3D立體輪廓構成，賦予每一個配飾獨特時髦的靈魂。

Prayer Garden裡各款風格獨特的飾品，總能呼應你的喜怒哀樂、釋放情緒進而達到內心所願，讓美麗也很有意義，請在Prayer Garden盡情揮灑夢想清單，戴上日常時尚的幸運物，為自己默許每個心願，你的生活和這世界將As you wish！