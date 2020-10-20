台灣音樂珍貴錄音展開展！陳達家中彈唱《思想起》首公開

國立傳統藝術中心所屬台灣音樂館在重建台灣音樂史的政策支持下，今（2020）年是第4年響應世界影音遺產日，並於今（20）日舉辦「台灣音樂珍貴錄音線上展」開展記者會，是首次採線上策展方式，展示珍貴的盤式錄音帶及黑膠唱片歷史錄音，公開多筆台灣音樂歷史錄音檔案。

台灣音樂珍貴錄音線上展策展靈感從台灣音樂館接獲捐贈的音樂文物為主，歷史聲音得以藉由錄音技術保存至今，並透過科技原音重現。

此次展覽展現1968年民歌採集運動錄音，是由德國東亞研究院跨國捐贈予台灣音樂館的珍貴史料，包含1960年代福佬民歌手陳達演唱的傳統恆春民謠、1970年代台灣作曲家温隆信獲得國際大獎的音樂創作，到1980年代在國際舞台發光發熱的聲樂家席慕德，以及雙鋼琴夫妻檔葉綠娜與魏樂富的演出等4個主題的珍貴歷史錄音。



▲黃均人表示，影音資料的保存一直是國際上重要的議題。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.20）

策展人、台師大民族音樂研究所教授黃均人說明，這次的台灣音樂珍貴錄音線上展整理了共3705筆影音紀錄，數位化後製成9604筆資料，並精選12筆，製作成4個單元，以中英文呈現訴說的故事。其中福佬民歌手陳達的錄音過去都是請陳達上台北在錄音室錄製，而此次展覽展出在1968一段在陳達家中所錄製58分15秒的完整珍貴錄音，聆聽陳達坐在地上邊炊煮邊信手拈來演唱《思想起》。





黃均人進一步表示，這樣的影音記錄保存是從19世紀後期，人類發明留聲機、電影之後，人類的歷史進入除了書寫以外得以紀錄的階段，歷史是鮮活、有影像的，但這樣的影音資料是無形的，需要藉由載體如唱片、卡帶等保存，但載體會因會時間損壞或是播放機具淘汰而無法使用，就會面臨消失，因此影音資料的保存一直是國際上重要的議題，「如果這些東西不見了，我們的歷史也就不見了。」