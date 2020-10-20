投信觀點／消費旺季為科技打氣　存基金好時機

年底全球購物潮接力登場，今年在疫情改變工作型態及消費行為下，加上蘋果5G新機發表將引發一波換機潮，可望刺激消費性電子產品銷售狀況，預期電商、無接觸的數位支付等產業族群大幅受惠。富蘭克林證券投顧表示，中長期仍看多科技股表現，而短期的不確定因素帶來的干擾，反而讓漲高的市場回檔稍事休息，善用定期定額「存基金」的投資策略更能掌握切入佳機。

全球經濟回溫 科技相關產業前景續揚

國際貨幣基金IMF最新經濟成長預估，今年全球經濟受疫情衝擊將呈現衰退，惟對比6月的預測，衰退程度已有收斂，且第三季度後，復甦力道有漸入佳境之勢，加以各國投入空前的財政暨貨幣、監管等政策措施，不只避免重蹈金融危機，也帶動2021年可望逆轉，年成長預估值上看5.2%。特別是進入消費旺季，從中國的金九銀十雙11、到歐美的感恩節與耶誕購物潮，疫情加速消費行為的結構性改變，預估消費性電子產品、電商交易、數位支付、物流等產業將是主要受益族群。





大選後可望回歸基本面 震盪進場正當時





美國大選在即，增添股市波動，追蹤1950年至2019年間選舉年度的美股表現可發現，9、10兩個月的市場走勢相對震盪，但熬過考驗，迎來的是上揚的格局。



▲美國大選在即，增添股市波動（圖／資料照片）

富蘭克林分析，此次美國總統大選情況雖較過往更顯混沌不明，包括最新出爐的美銀美林全球經理人調查也對大選陷入爭議性結果而大感憂心，然而，基金經理人仍然以降低現金比重、提高股市部位，實際反應對市場前景的樂觀看法，同時作多科技股再次蟬連參與度最高的交易對象。

富蘭克林建議，基於科技產業具高利潤率且資產負債表強勁，是少數有淨現金的產業，在數位轉型等結構性題材撐腰下，長線成長潛力佳，科技基金是定期定額存基金時必備標的，若擔心美國大選前的市場波折，不妨再納入伊斯蘭債券型基金，強化整體防禦力。