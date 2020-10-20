廣編／農業新南向國家隊　2020桃園農機展現科技實力

行政院農業委員會農糧署10月17至19日，於桃園高鐵站前廣場舉辦「2020 第15屆台灣國際農業機械暨資材展-桃園」，展現「農業新南向國家隊」推動成果，包含優質健康種苗外銷、省工農機研發、農產加工技術開發、農業設施設備及海外試種基地等豐碩成果。

盤點臺灣優勢籌組農業新南向國家隊配合新南向政策，農糧署自106年起統籌執行「加值化農產品產銷及物流技術，運籌亞太潛力市場」旗艦計畫，以臺灣農業「優質」、「安全」之形象為基礎，針對外銷的關鍵技術缺口進行科技研究，以突破障礙，帶動國內產業蓬勃發展。

農糧署表示，臺灣有安全優質的生產技術，可把生產體系、省工機械的核心技術、保鮮與加工優質成果，透過民間企業、大專院校、試驗改良場所一起合作推動，與新南向國家雙向互惠，並進行經貿合作、人才交流及共享資源。相較於過往單打獨鬥，旗艦計畫更像是「打群架」把大家集合起來，在國外才有競爭力。





農糧署進一步說明，本次共展出 30 項成果，主要分成種子種苗、省工農機及農產加工技術3個部分，種子種苗以展現我國優良百香果嫁接苗、蕉苗、蔬菜等健康種苗、海運技術及海外試種成果為主；省工農機則有種苗嫁接系統、鳳梨種植、田間管理、收穫機、人機協作智慧載具等農業缺工解方，農業設施與設備包括活動帷幕、外銷溫室模式與穀物智慧倉儲監控技術等；農產品加工技術，則有國產發芽黑豆煎餅、老薑與柚子風味減糖營養棒及洋蔥多元產品開發等。



