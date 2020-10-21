房市／八德捷運工程期不影響買氣 1字頭難尋
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-21 08:00:00
桃園八德逐漸進入捷運工程期，雖可能會經歷一段交通黑暗期，並未看見買氣減弱，反倒捷運議題仍帶來不少人氣，近捷運站點的指標性建商中古大樓更是衝上3字頭。
位在八德廣豐大湳商圈周邊的捷運綠線G04站共構站體，未來將串連大台北和桃園的捷運網絡，不只帶動八德都市發展，也提供北桃通勤更安全有效率的交通運輸。桃園市長鄭文燦日前臉書公告桃園捷運綠線地下段工程已從2019年10月陸續展開，三鶯延伸八德段共構的G04站站體工程於10月21日將正式陸續開始，將進行施工圍籬架設，會影響交通而提醒民眾可改道，說明了八德捷運工程如火如荼展開中。信義房屋八德大和店店長劉邦儀表示，目前捷運工程尚未影響到大湳市區，不過，捷運建設還是持續磁吸買氣，並未受到影響。尤其金和路因接近三鶯延伸八德段共構的G04站，加上有知名品牌建商加持，房價屢衝3字頭創新高。
日前也有網友詢問，八德房價是否已破2字頭，1字頭房子難尋。劉邦儀說，買方若鎖定1字頭仍還有機會，擴大重劃區新成屋還有，而廣豐大湳較為老舊屋齡也還買得到。依據桃園市地政局最新統計，八德以廣豐大湳和擴大重劃區交易量最熱絡，今年7月八德大樓新成屋交易均價為每坪 20.6 萬元，新大樓交易多集中於擴大重劃區內，最近一年均價約18~21 萬間。 7月大樓中古屋交易均價每坪為17.3 萬元，成交區位多位於大湳，其次在擴大。除此，八德區有個特別現象，新成屋與中古屋價格差異是桃園市行政區中最小，主因是中古屋成交多集中於生活機能較完善之區位。