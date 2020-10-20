中國統戰翻新　AIT關切滲透社群媒體製造假訊息

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中國統戰翻新　AIT關切滲透社群媒體製造假訊息

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-20 17:57:43

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
IORG研究室（Information Operations Research Group）今（20）日上午召開「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會，揭露台灣針對「中國對台認知戰」的研究成果。美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）表示，不實訊息對民主制度構成很大威脅，IORG研究報告有助民主國家認識對手，盼其他國家能借鑑台灣經驗和研究。
「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會，由IORG共同主持人王希、游知澔發表報告內容，逢甲大學資工系助理教授王銘宏、政大國發所助理教授黃兆年、台灣民主基金會副執行長陳婉宜、美國在台協會發言人孟雨荷（Amanda Mansour）、台灣基進立委陳柏惟等人出席。
IORG的相關報告指出，中國對台統戰手法持續翻新，目前共有14項研究成果，包含「以公開可檢驗的資料科學方法，證實中國共產黨及中國政府確實參與對台資訊操弄」、「透過7個資訊操弄事件研析，源自中國的資訊操弄論述有多樣且細緻化的趨勢」等。

基於統戰無孔不入的特性，中國的手法也深受美方關切。根據IORG的相關報告，今年初爆發武漢肺炎疫情後，中國開始藉由網路滲透和資訊操弄，稱「美國流感比武肺更嚴重」、「美國流感即是武肺」，更甚至「美國把病毒傳到中國」，再由中國外交部發言人趙立堅要求美國負責。

中國對台的資訊操弄，則從幾年前就有所動作。2018年，中國曾透過關西機場事件、中選會作票等假訊息，傳遞給國內協力者散佈，企圖影響我國大選結果。

AIT提醒，中國旨在使用假訊息摧毀民主，必須小心應對。事實上，中國對台的資訊操弄，則從幾年前就有所動作：2018年，中國曾透過關西機場事件、中選會作票等假訊息，傳遞給國內協力者散佈，企圖影響我國大選結果。

報告指出，多起資訊操弄事件中，社交網路上有「群聚發文」行為，意即多個社交媒體帳號在短時間內張貼相同內容或連結。台灣、香港、馬來西亞的社交媒體，皆有「群聚發文」的痕跡。

公開社交媒體及封閉群組中，都可能存在著內容相同的受操弄資訊，出現時間也許同步，也許不一。而兩者相較之下，事實查核更能有效降低受操弄資訊在公開社交媒體傳播。

IORG共同主持人游知澔指出，「以可以公開檢驗的科學方法，證實中國共產黨及中國政府，確實有參與對台的資訊操弄，及人際滲透，中國對台操弄的成功關鍵，在於台灣的在地協力者，重要的在地協者包括，政論節目名嘴、主流媒體、社交媒體，即時通訊平台如臉書和Line。」

美國在台協會發言人孟雨荷則表示，「不實訊息，對民主制度構成很大的威脅，敗壞媒體環境，製造分歧在我們社會，降低民眾對政府的信心，我希望IORG的報告，會進一步協助民主國家，認識他們的對手。」

立委基進陳柏惟也說，「兩岸開戰容易終戰難，如果中國要對台灣做什麼事情，我們台灣並沒有這麼好應付，台灣要輸只有一種可能，就是它飛彈打一顆過來，台灣人全部站起來投降，要達成這種效果，就必須透過認知作戰，就是讓你覺得說我們打不贏。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼
孟雨荷日前遊金門，在紀念品上銘刻「美台關係．真朋友．真進展的」字樣。 圖：取自美國在台協會臉書
孟雨荷日前遊金門，在紀念品上銘刻「美台關係．真朋友．真進展的」字樣。 圖：取自美國在台協會臉書
 
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