中國統戰翻新　AIT關切滲透社群媒體製造假訊息

IORG的相關報告指出，中國對台統戰手法持續翻新，目前共有14項研究成果，包含「以公開可檢驗的資料科學方法，證實中國共產黨及中國政府確實參與對台資訊操弄」、「透過7個資訊操弄事件研析，源自中國的資訊操弄論述有多樣且細緻化的趨勢」等。
基於統戰無孔不入的特性，中國的手法也深受美方關切。根據IORG的相關報告，今年初爆發武漢肺炎疫情後，中國開始藉由網路滲透和資訊操弄，稱「美國流感比武肺更嚴重」、「美國流感即是武肺」，更甚至「美國把病毒傳到中國」，再由中國外交部發言人趙立堅要求美國負責。
中國對台的資訊操弄，則從幾年前就有所動作。2018年，中國曾透過關西機場事件、中選會作票等假訊息，傳遞給國內協力者散佈，企圖影響我國大選結果。
AIT提醒，中國旨在使用假訊息摧毀民主，必須小心應對。事實上，中國對台的資訊操弄，則從幾年前就有所動作：2018年，中國曾透過關西機場事件、中選會作票等假訊息，傳遞給國內協力者散佈，企圖影響我國大選結果。
報告指出，多起資訊操弄事件中，社交網路上有「群聚發文」行為，意即多個社交媒體帳號在短時間內張貼相同內容或連結。台灣、香港、馬來西亞的社交媒體，皆有「群聚發文」的痕跡。
公開社交媒體及封閉群組中，都可能存在著內容相同的受操弄資訊，出現時間也許同步，也許不一。而兩者相較之下，事實查核更能有效降低受操弄資訊在公開社交媒體傳播。
IORG共同主持人游知澔指出，「以可以公開檢驗的科學方法，證實中國共產黨及中國政府，確實有參與對台的資訊操弄，及人際滲透，中國對台操弄的成功關鍵，在於台灣的在地協力者，重要的在地協者包括，政論節目名嘴、主流媒體、社交媒體，即時通訊平台如臉書和Line。」
美國在台協會發言人孟雨荷則表示，「不實訊息，對民主制度構成很大的威脅，敗壞媒體環境，製造分歧在我們社會，降低民眾對政府的信心，我希望IORG的報告，會進一步協助民主國家，認識他們的對手。」
立委基進陳柏惟也說，「兩岸開戰容易終戰難，如果中國要對台灣做什麼事情，我們台灣並沒有這麼好應付，台灣要輸只有一種可能，就是它飛彈打一顆過來，台灣人全部站起來投降，要達成這種效果，就必須透過認知作戰，就是讓你覺得說我們打不贏。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼