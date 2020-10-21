軍情局爆共諜案　立委：結果要向國人、國際交代

軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈與退役少將岳志忠疑似引介退役軍官赴陸交付人事資料，台北地檢署昨（20）日兵分3路並約談張男等人到案，漏夜偵訊後，認為張涉犯重罪且有串滅證及逃亡之虞，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見。軍情局爆發共諜案，今日朝野立委皆喊話，辦案應勿枉勿縱，近來也有去對岸當間諜的例子，若是如此，國家應給他們保障。

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民進黨團幹事長鄭運鵬表示，從兩年前修正國安五法之後，赴中參加對岸政治宣傳慶典的人變少了，共諜是馬英九執政後期很大的國安問題，以前的法律無法處理，現在才能嚴懲。

鄭運鵬也表示，現在軍情局的案子才剛收保、調查，當事人也有不同說法，也有人說他並非共諜，而是國家派去的情報人員，如果屬實，那國家反而要給這些人保障，