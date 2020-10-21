中國「抗美援朝」敘事轉變　更強調美侵略

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英國金融時報報導，關於中國參加韓戰的決定，官方敘事已經發生了一次轉變，原先的版本是支援社會主義兄弟抗擊帝國主義侵略，新的版本是中國軍隊為保衛國家、讓中華民族得以復興做出了巨大犧牲。
在中美關係惡化的此時，中國官方今年宣傳更加強調了美國在那場戰爭中的作用。中國國家主席習近平19日在北京帶領一批中共高級領導人參觀了中國軍事博物館新裝修的抗美援朝主題展覽，這是他上任以來最明顯的致敬行為。
習近平當時表示，抗美援朝精神「必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人」。
中國官方也樂見民間的反美情緒。這週將在中國上映的電影「金剛川」由中國主旋律電影「戰狼2」的男主角吳京主演，這部電影講述了在韓戰的最後階段，一小支中國軍隊抵禦美國軍隊的故事。
報導引述聖路易斯華盛頓大學歷史學者馬釗表示：「（中國）反美情緒出現了明顯爆發」。他舉例，丹東抗美援朝紀念館在關閉6年後於9月重新開放，紀念館中的美國軍隊被明確定為侵略者，而在2014年之前使用的是「聯合國部隊」這種更中立的表述。
中國國家廣播電視機構本月播出的一部20集紀錄片也更強調反美主題。該系列片表達的觀點是，是美國的侵略迫使中共前領導人毛澤東不得不決定派兵援北韓，這一犧牲是非自願的。
報導說，今年的紀念活動與5年前形成鮮明對比，當時對那場戰爭的紀念活動力道降低，因為中國簽署了針對北韓發展核武的聯合國制裁協議。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1091021