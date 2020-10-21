注入溫暖與希望 中油煉製部為庇護工場注入千萬情
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-21 20:00:00
台灣中油煉製事業部行政室公關組經理顏清瑞代表中油公司於今(21)日，向折翼天使庇護工場，訂購環保袋與背包等產品，為該庇護工場身心障礙員工，注入了溫暖和希望。
台灣中油煉製事業部執行長徐漢表示，煉製事業部響應政府振興行銷措施，乃向折翼天使庇護工場訂購環保袋與背包，在嚴峻的疫情及銷售低落期間，為該庇護工場身心障礙員工，注入了溫暖和希望。煉製事業部公關經理顏清瑞指出，高雄市肢體障礙協會附設折翼天使庇護工場所製作的產品，一方面可成為宣傳禮物致贈給參觀訪問中油的相關團體，另一方面，從產品選樣的實用性及身障員工製作精細度，將中油「惜福與關懷」，「在地深耕並落實關懷」的經營理念充分落實，而購買庇護工場產品，不僅是為了鼓勵身心障礙員工，也是配合政府政策，實踐企業社會責任。
高雄市政府勞工局職業重建科科長吳合芳說，為因應新冠狀肺炎疫情衝擊國內經濟，對身心障礙者庇護工場營運造成重大影響，為了協助庇護工場振興及穩定營運、庇護員工穩定就業，庇護工場振興行銷計畫因應而生。吳合芳感謝這段時間，企業團體及社會大眾對於高雄市庇護工場持續的支持，能夠合力度過低迷的經濟面與嚴峻的疫情，也提醒到公共場所應配戴口罩，並且做好個人的清潔防疫。