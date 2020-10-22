房市／建設逐漸到位　有錢人出籠　南港經貿園區買氣強

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房市／建設逐漸到位　有錢人出籠　南港經貿園區買氣強

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-10-22 08:30:00

南港最受歡迎產品
▲南港最受歡迎產品以2、3房為主，且近期豪宅產品交易量也有提高。（圖／NOWnews資料照片）
房市大環境熱絡，南港本身建設議題又多，帶動購屋需求，今年前三季交易移轉量已是5年來新高。房市專家觀察，今年以來南港除自住客接受度最高的2、3房主力產品買氣佳，高總價產品也較過去更有市場；其中，經貿園區近年建案多以商辦為主，新建住宅較稀缺，買方出手意願因而增強。
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台北市地政局統計南港交易移轉棟數，今年初雖有新冠肺炎疫情攪局，但隨買氣回溫，前三季1010棟創2015年以來同期新高，且已經接近去年全年移轉量1100棟；此外，信義房屋企研室統計南港區每季住宅均價，今年第二季58.6萬創3年來新高，與去年同期相較則約有11%漲幅。
信義房屋南港重劃店專案經理車匡願指出，南港可概分為昆陽與後山埤站、南港車站周邊、經貿園區、重陽重劃區、中研院週邊等五大生活區塊，其中，經貿園區應是這波買氣中表現最強勁的區塊。

車匡願表示，經貿園區地理位置能銜接中研院、軟體園區、東湖及內科園區，另有建設議題加持，如大型都更案、三井Lalaport商場、大型商辦等。由於區位條件好，且土地多用來興建商辦，住宅產品蓋得相對少，不少買方擔憂這波房市熱潮推升房價高漲，日後當地住宅產品又相對稀缺，此時紛紛出手。

他觀察， 2、3房主力產品仍最受歡迎，屋齡10至15年大樓視社區質感，單價約落在70至80萬間，部分上看9字頭；不只如此，過去猶豫期較長的豪宅產品，現在也能較快售出，單價在85至95萬之間。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，北市府在南港力推東區門戶計畫，但因當地多大坪數或豪宅產品，使交易量一直居全市12行政區的末段班，不過，今年以來市場上游資多，高端買方出籠，使南港交易量也有成長。但她也強調，南港的高總價產品不若信義計畫區、大直水岸等傳統豪宅，可以穩定吸納高端客戶，因此仍要等當地建設及產業發展到一定程度，加上吸納信義計畫區外溢的買方，才有可能使豪宅產品交易量持續穩定。
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