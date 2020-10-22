房市／建設逐漸到位　有錢人出籠　南港經貿園區買氣強

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信義房屋南港重劃店專案經理車匡願指出，南港可概分為昆陽與後山埤站、南港車站周邊、經貿園區、重陽重劃區、中研院週邊等五大生活區塊，其中，經貿園區應是這波買氣中表現最強勁的區塊。
車匡願表示，經貿園區地理位置能銜接中研院、軟體園區、東湖及內科園區，另有建設議題加持，如大型都更案、三井Lalaport商場、大型商辦等。由於區位條件好，且土地多用來興建商辦，住宅產品蓋得相對少，不少買方擔憂這波房市熱潮推升房價高漲，日後當地住宅產品又相對稀缺，此時紛紛出手。
他觀察， 2、3房主力產品仍最受歡迎，屋齡10至15年大樓視社區質感，單價約落在70至80萬間，部分上看9字頭；不只如此，過去猶豫期較長的豪宅產品，現在也能較快售出，單價在85至95萬之間。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，北市府在南港力推東區門戶計畫，但因當地多大坪數或豪宅產品，使交易量一直居全市12行政區的末段班，不過，今年以來市場上游資多，高端買方出籠，使南港交易量也有成長。但她也強調，南港的高總價產品不若信義計畫區、大直水岸等傳統豪宅，可以穩定吸納高端客戶，因此仍要等當地建設及產業發展到一定程度，加上吸納信義計畫區外溢的買方，才有可能使豪宅產品交易量持續穩定。