質詢紙鈔版面遭批「削鈔適夾」 林楚茵：可依政策調整
質詢紙鈔版面遭批「削鈔適夾」 林楚茵：可依政策調整
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-21 17:52:30
民進黨立委林楚茵上週在立法院質詢關於紙鈔版面大小的議題，遭媒體社論批評是「削鈔適夾」。林楚茵今天透過臉書回應表示，腳的大小不能變動，但是鈔票版面大小卻可以依照政策需要來調整。
林楚茵說明，目前2字頭鈔票在市面流通的情形少，截至今年9月底來看，版面大的2000元紙鈔在市面上流通比例僅佔所有鈔票1.37％。再加上現今各國鈔票也漸漸地縮小版面，她認為站在節能減碳的角度上面，有必要持續花費預算在印製這麼大張流通率又小的鈔票嗎？如果真的要繼續印製，將版面縮小一點，花費的紙張也會較少。林楚茵指出，這是一種以節能減碳、節省資源的心態來體恤地球。
林楚茵也說，社論標題真讓她啼笑皆非。「削足適履」這個典故大家都知道，她不多說，因為腳的大小不能變動，但是鈔票版面大小卻可以依照政策需要來調整，兩者不可比擬，根本 馮京當馬涼。
對於媒體說林楚茵質詢時拿出的皮夾是「名牌」，林楚茵解釋，明明就是路邊店面都可以購買到的平價皮夾，只是拿在她手上，就被媒體提升為名牌皮夾，只能說，「情人眼裡出西施」。林楚茵還說，媒體的愛慕之情，深深感動她，「但小女子已嫁人，此生無以回報」、「但也不要由愛生恨用莫名其妙的言論來曲解我的質詢」。