戴瑋姍控市府封殺！呱吉曝「政治素人」困境：非新北獨有

民進黨新北市議員戴瑋姍今（21）日以「漢子打妹子」為題，質疑遭新北市長侯友宜列入市府黑名單中被打壓；市長侯友宜否認黑名單一事，更強調市府並無打壓她問政，要議員多包容基層公務員有程序壓力。對此，台北市議員邱威傑（呱吉）就感嘆其實這種「對政治素人不友善」並非新北市獨有。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市長侯友宜今否認市府打壓議員問政，針對新北市議員戴瑋姍所稱遭市府列黑名單、配合工程款被凍結等事則回應「你（議員）想太多了，沒有這回事」。台北市議員邱威傑則在臉書以此為例分享「政治素人」進入體制後，「一頭撞上的是對年輕人、對政治素人不友善的高牆」。

▲侯友宜強調市府絕無設立黑名單，打壓議員問政。「如果國家需要上戰場，我也會去」。(圖/記者康子仁攝)

呱吉表示，這種對新人、菜鳥的不友善，並不是新北市獨有，「苗栗的曾玟學、雲林的廖郁賢議員，都在議會和與縣府的應對中，被百般刁難、被屢屢針對、被其他老議員團團嗆聲、還被威脅要送紀律委員會」，更提到已故的高雄市議會前議長，也曾針對議事規則的漠視，對抗議的民進黨議員公然嗆聲說「你們再去多選幾席再來講」。

▲呱吉感嘆對政壇新人的不友善其實不只新北獨有。（圖／翻攝自呱吉臉書）

呱吉提到，自從進入議會後，他觀察到不少議員會在大會上「暫擱」別人或市府的案子，再請局處官員或議員之間私下找時間溝通。他認為「市府手中的資源和一個議員相比是極懸殊的不平衡，老議員的人際網路和龐大資源更是單槍匹馬的新人難以對抗的」，更無奈表示「2018年的政治素人浪潮，一頭撞上的是對年輕人、對政治素人不友善的高牆。我們相信它可以被改變，但顯然時間很長」。

文末呱吉也表示自己並不想成為被體制打壓、被公部門排擠，因為做不出成績被而不上被淘汰的人，更不想成為對不公不義冷感，開始麻木不仁的樣子，「我還是會在任期內盡力去推、去做市政，也會盡力用我的流量拉抬其它志同道合的議員或政治人物」，最後更感嘆「千萬要記得，絕對不要對不公義、明知道不對的事情，逐漸習慣、然後麻木，最後站到那邊去了」。（編輯：楊智傑）