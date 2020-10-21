戴瑋姍控市府封殺！呱吉曝「政治素人」困境：非新北獨有

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呱吉表示，這種對新人、菜鳥的不友善，並不是新北市獨有，「苗栗的曾玟學、雲林的廖郁賢議員，都在議會和與縣府的應對中，被百般刁難、被屢屢針對、被其他老議員團團嗆聲、還被威脅要送紀律委員會」，更提到已故的高雄市議會前議長，也曾針對議事規則的漠視，對抗議的民進黨議員公然嗆聲說「你們再去多選幾席再來講」。
呱吉提到，自從進入議會後，他觀察到不少議員會在大會上「暫擱」別人或市府的案子，再請局處官員或議員之間私下找時間溝通。他認為「市府手中的資源和一個議員相比是極懸殊的不平衡，老議員的人際網路和龐大資源更是單槍匹馬的新人難以對抗的」，更無奈表示「2018年的政治素人浪潮，一頭撞上的是對年輕人、對政治素人不友善的高牆。我們相信它可以被改變，但顯然時間很長」。
文末呱吉也表示自己並不想成為被體制打壓、被公部門排擠，因為做不出成績被而不上被淘汰的人，更不想成為對不公不義冷感，開始麻木不仁的樣子，「我還是會在任期內盡力去推、去做市政，也會盡力用我的流量拉抬其它志同道合的議員或政治人物」，最後更感嘆「千萬要記得，絕對不要對不公義、明知道不對的事情，逐漸習慣、然後麻木，最後站到那邊去了」。（編輯：楊智傑）