版圖再擴大！中信伴偏鄉童長大　「台灣夢」增至28據點　

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辜仲諒致詞表示，在偏鄉找工作很難，很多父母都到外地打拚，幸運的晚上還會回來，比較辛苦的就由阿公、阿嬤隔代教養。孩子其實是寂寞的，很需要陪伴，「台灣夢計畫」就是為了讓父母能放心在外地工作，孩子有人陪伴與照顧而推動。把社會大眾的愛心資源帶到每個偏鄉，就是中國信託對台灣這塊土地的價值，未來社區築夢基地將會繼續拓展下去。他也特別感謝衛福部與各地方政府一直以來的支持，還有第一線志工們的辛苦付出。
21日掛牌的高雄市文賢社區位於林園工業區，為台灣重要的工業發展重鎮，社區理事長黃三源努力集結台灣知名企業如中油、台電、台塑等資源，加上「台灣夢計畫」的投入，讓社區孩子能夠在更安穩的陪伴下成長。中國信託商業銀行總經理陳佳文參加掛牌儀式後有感而發說，辜仲諒董事長曾表示中國信託在台灣的價值，不僅是會賺錢的機構，更應該昇華成善用寶貴資源回饋台灣社會的金融業者，以金融專業知識為底，挹注中國信託集團同事無形的力量，又有善心企業共襄盛舉，得以讓愛持續循環、感動，是We are family的最好註解。
衛福部社會救助及社工司司長楊錦青也談到，中信慈善基金會把對社區兒少的大愛投注到各個偏鄉角落，陪伴弱勢孩子成長，是一份可長可久且了不起的工作。像這樣引進民間資源，解決社區問題，正是政府推動「社會福利社區化」的具體展現，也呈現出中國信託在「企業社會責任」上扎實的一面。
其實，「台灣夢計畫」自2015年推動至今邁入第6年，目前全台已有28個社區築夢基地，中信慈善基金會董事長辜仲諒更親自走訪，實踐陪伴的意義，亦有超過575位社區志工投入，照顧逾2535位孩子，也有升上高中的孩子回到社區基地持續陪伴，可謂善的循環。辜仲諒也期許「台灣夢計畫」不僅落地生根，更重要的是做下去，開花結果。為擴大照顧偏鄉弱勢孩童，中信慈善基金會明年規畫新增補助5個社區築夢基地，甄選有意願且有能量的社區組織一同加入「台灣夢計畫」行列。