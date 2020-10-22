版圖再擴大！中信伴偏鄉童長大　「台灣夢」增至28據點　

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

版圖再擴大！中信伴偏鄉童長大　「台灣夢」增至28據點　

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-22 15:25:01

▲「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」今年新增3個社區掛牌據點。其中高雄市文賢社區揭牌活動，由衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如（後排右六）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左五）、中國信託商業銀行總經理暨中信慈善基金會董事陳佳文（後排右三）等人共同見證。（圖／中信慈善基金會提供）
▲中國信託慈善基金會推動「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」，今（2020）年新增3個社區掛牌據點，其中高雄市文賢社區揭牌活動，由衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如（後排右六）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左五）、中國信託商業銀行總經理暨中信慈善基金會董事陳佳文（後排右三）等人共同見證。（圖／中信慈善基金會提供）
陪伴偏鄉弱勢孩童一起成長，中國信託慈善基金會推動「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」的愛心版圖再擴大，21日在高雄市文賢社區舉行掛牌儀式，累積至今全台社區築夢基地達28個。中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，孩子不只功課要有人教、三餐能溫飽，更重要是有人陪伴、關心他們，而把社會的愛心資源帶到偏鄉去，這就是中國信託對台灣這塊土地的價值。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為改善偏鄉弱勢孩童的學習與成長環境，中信慈善基金會自2015年起推動「台灣夢計畫」，結合在地社區打造兒少專屬關懷據點，提供弱勢孩童多元陪伴與在地特色課程、營養餐食，並動員社區組織志工，建構兒少社會安全網絡。今年繼台中市頭汴社區、台南市坔頭港社區之後，21日在高雄市文賢社區舉辦第3場掛牌儀式，現場吸引近百位嘉賓共同參與，基地小朋友特別展現練習已久的彈唱表演，氣氛相當熱鬧。
▲「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」今（2020）年新增3個社區掛牌據點。其中台中市頭汴社區揭牌活動，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左三）、衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如（後排右三）等人共同見證。（圖／中信慈善基金會提供）
▲「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」今（2020）年新增3個社區掛牌據點。其中台中市頭汴社區揭牌活動，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排左三）、衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如（後排右三）等人共同見證。（圖／中信慈善基金會提供）
辜仲諒致詞表示，在偏鄉找工作很難，很多父母都到外地打拚，幸運的晚上還會回來，比較辛苦的就由阿公、阿嬤隔代教養。孩子其實是寂寞的，很需要陪伴，「台灣夢計畫」就是為了讓父母能放心在外地工作，孩子有人陪伴與照顧而推動。把社會大眾的愛心資源帶到每個偏鄉，就是中國信託對台灣這塊土地的價值，未來社區築夢基地將會繼續拓展下去。他也特別感謝衛福部與各地方政府一直以來的支持，還有第一線志工們的辛苦付出。

21日掛牌的高雄市文賢社區位於林園工業區，為台灣重要的工業發展重鎮，社區理事長黃三源努力集結台灣知名企業如中油、台電、台塑等資源，加上「台灣夢計畫」的投入，讓社區孩子能夠在更安穩的陪伴下成長。中國信託商業銀行總經理陳佳文參加掛牌儀式後有感而發說，辜仲諒董事長曾表示中國信託在台灣的價值，不僅是會賺錢的機構，更應該昇華成善用寶貴資源回饋台灣社會的金融業者，以金融專業知識為底，挹注中國信託集團同事無形的力量，又有善心企業共襄盛舉，得以讓愛持續循環、感動，是We are family的最好註解。

衛福部社會救助及社工司司長楊錦青也談到，中信慈善基金會把對社區兒少的大愛投注到各個偏鄉角落，陪伴弱勢孩子成長，是一份可長可久且了不起的工作。像這樣引進民間資源，解決社區問題，正是政府推動「社會福利社區化」的具體展現，也呈現出中國信託在「企業社會責任」上扎實的一面。

其實，「台灣夢計畫」自2015年推動至今邁入第6年，目前全台已有28個社區築夢基地，中信慈善基金會董事長辜仲諒更親自走訪，實踐陪伴的意義，亦有超過575位社區志工投入，照顧逾2535位孩子，也有升上高中的孩子回到社區基地持續陪伴，可謂善的循環。辜仲諒也期許「台灣夢計畫」不僅落地生根，更重要的是做下去，開花結果。為擴大照顧偏鄉弱勢孩童，中信慈善基金會明年規畫新增補助5個社區築夢基地，甄選有意願且有能量的社區組織一同加入「台灣夢計畫」行列。
▲「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」今年新增3個社區掛牌據點。其中台南市坔頭港社區揭牌活動，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（左四）、衛福部社會救助及社工司司長楊錦青（左三），以及台南市長黃偉哲（右四）等人共同見證。（圖／中信慈善基金會提供）
▲「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」今年新增3個社區掛牌據點。其中台南市坔頭港社區揭牌活動，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（左四）、衛福部社會救助及社工司司長楊錦青（左三），以及台南市長黃偉哲（右四）等人共同見證。（圖／中信慈善基金會提供）
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀