驚喜攻蛋開唱遭疑「有點年紀」　謝金燕13字回應

「姐姐」謝金燕許多首膾炙人口的歌曲遍及各個年齡層，是大家心中的電音女神，今年45歲的她除了凍齡顏值外，惹火的身材也令人稱羨。謝金燕昨（21）日驚喜宣布明年要攻上台北小巨蛋開唱，讓許多等待已久的歌迷又驚又喜，不過有網友就在IG上表示謝金燕「有點年紀」，而本人也親自回應了！

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謝金燕以往不太會缺席跨年演唱會，昨天她無預警表示自己今年不會唱，而她下1秒就宣布要給粉絲更大的驚喜，原來是明年1月要進攻台北小巨蛋開唱，對此，1名已經看過3次謝金燕演唱會的粉絲在限時動態上激動地說：「我以為妳不會再開演唱會，畢竟姐年紀也有了！」不過他也透露自己為了等演唱會等了很久，儘管人在高雄，距離再遠也一定會到場捧場。

謝金燕看到後則說：「聽到這一句不跟你拚了才有鬼！」自信表示一定會努力做到最好，此外，也有海外的歌迷被疫情影響，因為考慮到隔離等因素，所以決定忍痛放棄，等待下次機會，謝金燕則再次拿出自己的年紀，幽默地回：「再等下次？你確定？以姐的年紀…你等到的下次應該是懷舊群星會。」（編輯：侯家瑜）

▲謝金燕回應歌迷。（圖／謝金燕IG）