快訊／又增4例境外移入！分別來自印尼、菲律賓及土耳其
快訊／又增4例境外移入！分別來自印尼、菲律賓及土耳其
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-22 14:12:04
國內連日新增境外移入確診個案！中央流行疫情指揮中心今（22）日召開臨時記者會，發言人莊人祥表示，國內新増4例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例(案545至548),分別自印尼、菲律賓及土耳其入境。
案545為印尼籍30多歲女性,因工作於10/14入境台灣,搭機前3日内檢驗陰性，入境時無症狀。個案集中檢疫期間，於10/17出現頭暈、食慾不振、嘔吐及全身倦怠,10/20由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在集中檢疫所檢疫，因此無匡列接觸者。案546為本國籍30多歲男性去年12月前往菲律賓工作，今年10/13至10/17於菲律賓當地出現上半身骨頭刺痛、輕微咳嗽及嗅覺異常情形,但未就醫;10/20自菲律賓返國,機上全程佩戴口罩、防護衣及面罩,入境時主動告知嗅覺喪失,於機場進行採檢,並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中7人為前後二排座位旅客，列居家隔離,9人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。
案547為印尼籍30多歲女性，因工作於10/8入境台灣，入境迄今無疑似症狀，個案10/21進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案入境迄今均無症狀，且同行入境者均已檢疫期滿，因此無匡列接觸者。案548為菲律賓籍30多歲女性，過去2年於土耳其工作，因預定來台工作，於10/13入境台灣，搭機前3日内檢驗陰性，入境時無症狀。個案於防疫旅館居家檢疫期間，10/17至10/20因陸續出現流鼻水、倦怠及嗅味覺異常情形通報衛生單位，經安排就醫採檢於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在防疫旅館檢疫，因此無匡列接觸者。
指揮中心統計，國內截至目前累計99,800例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含98,496例排除)，其中548例確診，分別為456例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、497人解除隔離、44人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。