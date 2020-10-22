長榮家鬥落幕！法院裁定出爐　長子全面接管集團事業

台北地院民事庭日前裁定，指派7人為臨時董事，接管長榮集團最大股東張榮發文教基金會，由於7名臨時董事皆是張榮發基金會董事長鍾德美推薦，而鍾德美向來支持老大張國華，外界認為形同張國華成為市值逾4千億元長榮集團實質掌權者，歷經2年的經營權之爭可望落幕。

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市值逾4千億元的長榮集團爭權不斷，在二房張國煒退出奪權之爭後，大房三兄弟又分裂相爭。今年逢集團旗下上市公司的董監改選年，大哥張國華運用過半股權優勢，將原先擔任長榮航空與海運等董事的老三張國政與老二張國明「弟弟派」人馬全部剷除，象徵長榮也正式進入張國華時代。

張榮發基金會是長榮集團最上層控股公司，掌握基金會等於主導集團營運，原本的15席董事，在張國煒辭任後，形成張國華「大哥派」7席比張國明、張國政「弟弟派」7席的僵局，延宕近2年無法完成改選，最後聲請由法院指派接管。





法院指派7席臨時董事都是鍾德美推薦，分別是高雄科技大學副校長俞克維、台北藝術大學音樂學院院長蘇顯達、雲林樟湖生態中小學校長陳清圳、遠見天下文化事業群營運長林天來、台灣海洋大學教育研究所教授吳靖國、佛光山佛陀紀念館顧問張譽騰，以及誠致教育基金會董事長方新舟。

長榮集團回應，尊重法院裁定，也尊重每位新任臨時董事獨立行使職權，而針對長榮集團高級主管被謝國獻等人唆使黑道恐嚇案件，相信法院會做出最公正的判決。不過根據媒體報導，有知情人士指出，7名臨時董事對於黑道介入都很反感，加上張國政陣營提出的13大訴訟，已有10件敗訴，應會傾向支持張國華提出的專業經理人治理理念，相當於張國華全面掌控長榮集團。