房市／桃園南崁中古屋比新成屋受歡迎 原因跟這有關
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-23 08:30:00
桃園市地政局官方報告指出，蘆竹區新成屋與中古屋交易熱區都在南崁，但相較新成屋交易量較少，中古屋市場明顯更活絡。在地房仲指出，南崁分為上下南崁，上南崁新成屋較多、價格較親民，下南崁雖中古屋多，但生活機能和交通條件較好，交易量更加活躍。
桃園市地政局公布的《8月住宅市場分析》報告指出，全市8月份買賣登記案件較去年同期增加41%，其中，蘆竹區大樓新成屋交易雖集中於南崁地區，但案例較少，致每月交易均價波動起伏較大，但合理交易均價應介於23至27萬間；相對而言，蘆竹的中古屋交易熱區也集中在南崁，且明顯較新成屋市場熱絡，8月交易均價21.8萬，近1年交易均價則介於19至22萬之間。信義房屋南崁奉化店店長張菽倚表示，南崁以中正路為界分為上下南崁，上南崁擁有羊稠森林步道、五酒桶山風景區，頗受退休人士喜愛，相較之下，下南崁屬發展成熟的蛋黃商圈，主要幹道中正路上銀行、購物賣場、各式店家林立，交通方面無論接國道一號，或是進入桃園市區都相當便利。也因生活機能取向的不同，張菽倚說，上南崁新成屋數量較多，但因南崁的買方多是年輕族群、上班族、首購族，更偏好交通便利，且下班後能就近採買或購物，因此下南崁的物件通常更是首選，應是造成當地中古屋市場更為活絡的原因之一。