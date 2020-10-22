南韓爆注射流感疫苗致死！藍委提納強制險　黃天牧這麼說

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南韓爆注射流感疫苗致死！藍委提納強制險　黃天牧這麼說

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-22 20:24:15

▲南韓傳出注射流感疫苗致死，國民黨立委賴士葆（左）納強制險，若致死可理賠，不過，金管會主委黃天牧（右）表示「要研究一下」。（圖／擷取自立法院議事轉播）
▲南韓傳出注射流感疫苗致死，國民黨立委賴士葆（左）建議納強制險，若致死可理賠，金管會主委黃天牧（右）則表示可以研究看看。（圖／擷取自立法院議事轉播）
南韓爆施打流感疫苗多人死亡案例，國民黨立委賴士葆今（22）日在立法院財委會建議比照中國大陸，注射流感疫苗納強制險，即若打流感疫苗致死政府賠。對此，金管會主委黃天牧表示「我們可以去研究」，只是要強制不容易，可能就提供商品讓民眾去投保。
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賴士葆表示，今年因為新冠肺炎效應，民眾搶打流感疫苗，導致流感疫苗不夠，結果看到南韓傳出施注射流感疫苗短短1周造成9人死亡，國內如果打流感疫苗死掉有沒有可能推強制險？在國外就有這樣，據他了解中國大陸就是死亡賠償不得低於50萬元，
金管會保險局長施瓊華坦言，國內目前產品責任險在打流感疫苗部分確實沒有。金管會主委黃天牧則表示「我們可以去研究」，只是強制是政策性，要強制可能不容易，可能就是提供商品讓民眾選去投保，而賴士葆則提醒民國105年曾有人打流感疫苗2年後死掉了，打官司打贏了要賠也。

至於明年將開放含萊克多巴胺美豬進口，賴士葆也提及萬一民眾吃了萊豬發生心跳加速、血壓飆高等身體不良反應，意外險會不會處理？黃天牧說，食品責任險幾年前食安問題時，保險業就有這類商品，但豬肉這個部分，因為保險前提是要能訂價，要有損失率的判斷，這部分有些前提要件。

賴士葆則進一步指出，學生去旅行會保旅平險，若集體中毒有理賠，這就是意外險，同時食品業者也一定要投保食品業產品責任險，因此學生若集體中毒是可以請求兩項理賠，那若之後吃了含有萊克多巴胺美豬造成身體不適，意外險是不是可能理賠給付增加？
黃天牧則說「吃豬肉會不會中毒？不是金管會能判定的」。賴士葆則要金管會先研究，因為這明明就是老百姓拒絕含萊克多巴胺美豬進口，政府卻硬要它進來，賴士葆主張在意外險「食物中毒」理賠項目加重理賠金額，黃天牧則說「我們研究一下」，1個月內給予可能性評估報告。
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