南韓爆注射流感疫苗致死！藍委提納強制險　黃天牧這麼說

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金管會保險局長施瓊華坦言，國內目前產品責任險在打流感疫苗部分確實沒有。金管會主委黃天牧則表示「我們可以去研究」，只是強制是政策性，要強制可能不容易，可能就是提供商品讓民眾選去投保，而賴士葆則提醒民國105年曾有人打流感疫苗2年後死掉了，打官司打贏了要賠也。
至於明年將開放含萊克多巴胺美豬進口，賴士葆也提及萬一民眾吃了萊豬發生心跳加速、血壓飆高等身體不良反應，意外險會不會處理？黃天牧說，食品責任險幾年前食安問題時，保險業就有這類商品，但豬肉這個部分，因為保險前提是要能訂價，要有損失率的判斷，這部分有些前提要件。
賴士葆則進一步指出，學生去旅行會保旅平險，若集體中毒有理賠，這就是意外險，同時食品業者也一定要投保食品業產品責任險，因此學生若集體中毒是可以請求兩項理賠，那若之後吃了含有萊克多巴胺美豬造成身體不適，意外險是不是可能理賠給付增加？
黃天牧則說「吃豬肉會不會中毒？不是金管會能判定的」。賴士葆則要金管會先研究，因為這明明就是老百姓拒絕含萊克多巴胺美豬進口，政府卻硬要它進來，賴士葆主張在意外險「食物中毒」理賠項目加重理賠金額，黃天牧則說「我們研究一下」，1個月內給予可能性評估報告。