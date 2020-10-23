實體機搶先看！兩款搶先販售iPhone12評測

蘋果iPhone 12與iPhone 12 Pro於今（23）日起正式開放取貨，雖然起溫驟降還下著雨，但還不到8點依然吸引「果粉」在信義區A13蘋果直營店排隊等待，不過蘋果直營店也提醒民眾，今天只開放預購取貨，現場無販售。不過還是可以到蘋果直營店搶先一睹iPhone 12、iPhone 12 Pro的最新功能與實體機顏色。

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此次iPhone 12系列是蘋果公司首波5G手機，如預期推出5個顏色，也多了新的藍色，搭載台積電A14晶片，六核心CPU、四核心GPU、16核心神經網絡引擎，電晶體數量高達118億個，也全新使用「超瓷晶盾面板表層」（Ceramic Shield）耐摔度較過去增加4倍。

▲即日起蘋果直營店就能看到iPhone 12、iPhone 12 Pro實體機。（圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）

iPhone 12此次採用6.1吋螢幕為全面延伸的 OLED 顯示器，邊框更以航太等級的鋁金屬打造，同樣也具備防潑抗水功能，相機也搭載「夜間」模式，擁有廣角與超廣角的雙鏡頭。在重量方面，雖然採用鋁金屬邊框，但手感相當輕巧，而實體機的藍色與官網照相比也較為鮮豔，不過並沒有相差過多。



▲iPhone 12推出新的藍色，實體機顏色較官網較為鮮豔。（圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）

而在iPhone 12 Pro，同樣搭載史上最快的A14仿生晶片，面板同樣使用超瓷晶盾，機身則為醫療級特製不鏽鋼，更有領先業界的 P68等級防潑抗水功能，螢幕則分為6.1吋以及iPhone史上最大的6.7吋，預計出金、銀、石磨色以及太平洋藍色。



▲iPhone 12（中）此次採用6.1吋螢幕為全面延伸的 OLED 顯示器。（圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）

許多民眾購入iPhone 12 Pro優先考量的三眼鏡頭，搭載1200萬畫素與f/1.6光圈的廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭以及望遠鏡頭等3鏡頭。「夜間」模式能使用在廣角與超廣角相機，讓低光源照片表現更佳，廣角相機可捕捉的光線增加27％，無論白天或夜晚都可呈現更出色的細節與更清晰的對焦。



▲iPhone 12 Pro搭載1200萬畫素與f/1.6光圈的廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭以及望遠鏡頭等3鏡頭。（圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）

iPhone 12 Pro搭載更大47％的感光元件，可大幅增加廣角相機上聚集的光線，全新的光學影像穩定功能（OIS）以穩定感光元件為準，因此，在防震上的表現也相較於前幾代的iPhone更為傑出。

▲iPhone 12 Pro推出新顏色太平洋藍色。（圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）

iPhone 12 Pro的官網售價分別為33900、37400以及44400元，而iPhone 12官網售價分別26900、28500和32000。